Rajoy reafirma el compromís amb el 155 i eleccions anticipades

Rajoy insisteix en l'aplicació del 155









El president del Govern central, Mariano Rajoy, ha assegurat al Congrés que la aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya i convocar eleccions autonòmiques és "l'única resposta possible" a la situació plantejada pel president Carles Puigdemont, al qual retreu que només vol dialogar amb l'Executiu sobre els terminis per a executar la independència de Catalunya.





Així ha respost a la pregunta del portaveu d'Esquerra, Joan Tardà, que considera que, mentre els independentistes demanen diàleg, el Govern central respon amb l'article 155 per "convertir-se en president de Catalunya, castrar al Parlament, dinamitar als seus adversaris i convocar eleccions quan li interessi ".





"La resposta del Govern és l'única possible davant la posició de les institucions catalanes. Compleixo la meva obligació i ho faig davant el menyspreu a les nostres lleis, a la Constitució i als milions de ciutadans de Catalunya que veuen que el seu govern ha liquidat la llei ", ha replicat Rajoy.





ELECCIONS





El president ha afirmat que el Govern d'Espanya està d'acord amb el PSOE i Ciutadans en què s'han de celebrar unes eleccions autonòmiques a Catalunya el més aviat possible, però ha subratllat que a més cal restablir la legalitat en aquesta comunitat.





Així ha contestat al líder de la formació taronja, Albert Rivera, que li ha preguntat en el Ple del Congrés què farà l'Executiu per assegurar-se que les properes eleccions siguin "lliures i segures", de manera que no hi hagi "tupinades" i que ningú, en particular els catalans no independentistes, pateixi "coaccions i amenaces".





Rajoy ha assenyalat que "celebrar eleccions urgents és una sàvia decisió", però també "hi ha una cosa que és molt important, que és recuperar la legalitat", perquè només així es podran tallar els problemes econòmics i socials derivats de la "liquidació de la llei "per part dels dirigents independentistes.





SIS MESOS, MÀXIM





En aquest sentit, el president del Govern central ha defensat l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya, en el marc de la qual "està previst convocar eleccions en un termini màxim de sis mesos".





"A mi m'agradaria, i a vostè també, i al PSOE també, almenys abans, que se celebressin a la major celeritat possible i amb totes les garanties", a més de "d'acord amb legalitat vigent ia la Llei Orgànica del Règim Electoral General ", ha manifestat.