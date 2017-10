L'art de guanyar i perdre eleccions, a debat per especialistes

Experts debaten noves formes de comunicació política









Líders dels principals partits i experts en ciències polítiques debaten aquest dimecres el paradigma electoral i les noves tècniques de comunicació política en una jornada que porta com a nom 'L'ofici de guanyar eleccions i l'art de perdre-les'.





L'esdeveniment, organitzat a Madrid per RedLines, té com a objectiu abordar l'àmbit de la consultoria política des de la seva realitat, amb ponències que mostren les diferents vivències in situ.





Entre els ponents, figuren Pablo Casado (PP), Carolina Bescansa (Podem) Fernando de Páramo (Cs) i Óscar López (PSOE).





Tots ells han han participat i dirigit campanyes electorals, coneixen de primera mà l'ofici de guanyar eleccions i han experimentat l'art i l'aprenentatge que sorgeix de perdre-les, segons explica l'organització de l'esdeveniment en un comunicat.





La jornada tracta sobre el canvi de paradigma electoral després de les victòries de Donald Trump a Estats Units i d'Emmanuel Macron a França, o el triomf del Brexit al Regne Unit.





Es tracta d'ajuntar personatges reconeguts del món de la política amb consultors electorals que han treballat les campanyes des de dins. Aquesta combinació dóna peu a diferents perspectives que aborden temes com l'ús de les fake news o notícies falses.





També aborda les diferents tècniques de comunicar i programar una campanya amb les noves tecnologies i xarxes socials.