Els consellers Vila i Mundó demanen a Puigdemont que convoqui eleccions

Santi Vila intenta per tots els mitjans que es convoquin eleccions a Catalunya.





És un secret a veus que el Govern de la Generalitat està partit i per tant la coalició independentista d'JuntsxSí davant l'aplicació de l'article 155, la declaració de la DUI i la possibilitat de convocar o no eleccions autonòmiques.





Entre les veus crítiques dins el propi executiu de Carles Puigdemont, es troben els consellers Santi Vila i Carles Mundó, que insistentment, han demanat al president que convoqui eleccions a Catalunya i es vaig oblidar de proclamar la DUI unilateralment. Tots estan preocupats davant del que s'acosta amb l'aplicació de l'article 155 de la Constitució i que és una espasa de Dàmocles que plana sobre Catalunya si ningú li posa remei.

Davant del bloc de convocar nous comicis electorals hi ha el bloc més independentista conformat per la consellera d'Educació, Clara Ponsatí i el conseller d'interior, Joaquim Forn, els que advoquen per la continuïtat del Procés si o si. Cal tenir en compte que durant la jornada de l'1-O, la consellera Ponsatí denuncio que havia patit una agressió policial, en oposar-se al fet que les forces de seguretat requisessin urnes en la seva conselleria habilitada per al referèndum.





Pel que fa a Forn, és el conseller que té sota el seu càrrec a 17.000 Mossos que es veuran principalment afectats per la intervenció per part de l'Estat amb l'article 155 a les mans.