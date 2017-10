El 63% dels pacients amb artritis psoriàsica diu que el seu metge no l'ha informat sobre les comorbiditats associades

L'artritis psoriàsica afecta el 34 per cent dels pacients









El 63 per cent dels pacients amb artritis psoriàsica assegura que el seu metge no l'ha informat sobre les patologies associades a aquesta malaltia, les quals afecten el 34 per cent dels pacients, tal com es desprèn d'una enquesta sobre artritis psoriàsica realitzada per acció Psoriasi, la Societat Espanyola de Reumatologia (SER) i el Col·legi Oficial de Farmacèutics de Madrid amb motiu de la celebració, el proper 29 d'octubre, del Dia Mundial de la Psoriasi.





Es tracta d'una malaltia inflamatòria crònica que afecta greument les articulacions de les persones amb psoriasi a nivell cutani i que es calcula que uns 200.000 psoriàsics poden desenvolupar-la. A més, i tal com s'ha demostrat en l'enquesta, en la qual han participat 558 pacients, aquest col·lectiu sol tenir un major risc de patir altres patologies com, per exemple, sobrepès (14%), ansietat (13%), depressió (10%) i hipertensió (10%).





No obstant això, i malgrat aquests problemes, els pacients amb artritis psoriàsica lamenten l'escassa informació global que reben per part dels professionals sanitaris, qualificant la mateixa amb una nota de 5,59 sobre 10 i amb un 3,77 quan es tracta de la informació relacionada amb les malalties associades.





"Des de la SER prenem nota de la insatisfacció que tenen amb els pacients amb la informació que reben i ho anem a incorporar aquesta demanda en les nostres prioritats. No obstant això, una de les principals barreres que tenim els professionals sanitaris és la manca de temps en les consultes, per la qual cosa hem d'esforçar a millorar aquest aspecte, igual que en atendre les comorbiditats ", ha comentat el portaveu de la SER i reumatòleg de l'Hospital Universitari Ramón i Cajal de Madrid, Carlos Guillén.





De la mateixa manera, el 70 per cent dels pacients consultats reconeix que la malaltia li ha afectat psicològicament de forma notable, puntuant amb un sis o més aquesta afectació. A més, el 28 per cent puntua amb un 9 o 10 l'impacte emocional, el 74 per cent assenyala que l'artritis psoriàsica l'afecta o preocupa en el seu estat d'ànim, el 71 per cent en la seva activitat física, el 32 per cent en els seus relacions de parella i el 31 per cent en la seva vida sexual.





EL 23% S'HA SENTIT REBUTJAT O EXCLÒS





Però els pacients no només se senten malament amb ells mateixos, sinó que també un 23,5 per cent assegura haver-se sentit en algun moment rebutjat o exclòs com a conseqüència de la seva malaltia. Precisament en aquest punt, el director d'Acció Psoriasi, Santiago Alfonso, ha recordat que actualment les persones amb artritis psoriàsica o només amb psoriasi no poden optar a un lloc en les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat.





"Però ja no només no poden optar a aquests llocs, sinó que també pateixen discriminació en gimnasos, piscines o vestuaris. Tot això malgrat que s'ha demostrat que la psoriasi no és contagiosa", ha recalcat Alfonso. En aquest sentit, Juan Hernández, pacient amb artritis psoriàsica, ha reconegut que va ser ell qui va rebutjar la malaltia, sentint-se "molt afortunat" pel suport rebut pel seu entorn familiar i social.