Gabri i Jorquera marxen a entrenar al Sion suís

Gabri, durante un partido del juvenil.





El FC Barcelona i el FC Sion han arribat a un acord per a la desvinculació dels entrenadors del Juvenil A, Gabri Garcia i Albert Jorquera.





D'aquesta manera, els ex jugadors del Barça posen rumb a Suïssa, on els espera el seu nou club. En les properes hores, el club comunicarà el nom del nou entrenador del Juvenil A blaugrana.





Tal i com ha expressat el club en un comunicato oficial "agraeix la professionalitat dels dos entrenadors durant tota la seva etapa al Club, i els hi desitja els millors èxits personals i esportius en el futur".





El presdient del club suís, Christian Constantin, no ha estat un gran exemple per Gabri. El català ja va signar com a jugador pel Sion però només va poder jugar cinc partits perquè va ser inscrit irregularment, cosa que va costar un conflicte al club amb les principals federacions, a més d'una sanció de 36 punts.





A més, tot i que ara marxi com a entrenador, arriba a un seient que sembla estar maleït. El polèmic Constantin ha signat i acomiadat a més de 30 entrenadors des que va comprar el club en 2003, entre ells Víctor Muñoz o Gennaro Gattuso.