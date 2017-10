Bescansa, relegada de la Comissió Consitucional del Congrés

Iglesias aparta Bescansa de la Comissió del Congrés









Carolina Bescansa havia posat en dubte tant el posicionament del partit com l'argumentari i les propostes per resoldre el conflicte català, centrades en el diàleg per acordar un referèndum pactat.





D'aquí que Pablo Iglesias hagi decidit apartar Bescansa, sent substituïda en la Comissió Constitucional del Congrés per la portaveu parlamentària Irene Montero.





Montero justificava la decisió perquè "es començarà a debatre una reforma de la Constitució" i "els membres de la direcció havien de ser-hi".





Però en un tweet Bescansa ha associat la seva destitució a les discrepàncies sobre com abordar des Podem la crisi catalana esmentades en aquest article.













Per a Bescansa, "l'única eina amb la qual començar a resoldre la crisi política catalana és una convocatòria electoral". La diputada se situa així al marge de la línia oficial, que si bé dóna suport a la celebració d'eleccions si amb això s'evita una declaració unilateral d'independència (DUI), prioritza la mediació per obrir un diàleg entre Govern i Generalitat de cara a pactar un referèndum. En aquesta línia caminava la Declaració de Saragossa, en què van participar PNB, ERC i PDeCAT, que tant Bescansa com altres veus crítiques van posar en dubte.





La seva postura respecte a la reforma constitucional té un caràcter més possibilista que rupturista, centrat en l'obertura de processos constituents, de manera que el seu cessament en la comissió també respon a aquests posicionaments.