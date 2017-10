Puigdemont intensifica les reunions amb consellers, partits i entitats abans del ple de dijous

Puigdemont ultima una resposta sobre el 155









El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, intensifica aquest dimecres les reunions amb partits i entitats sobiranistes per abordar una sortida a la situació política de Catalunya abans del ple del Parlament de dijous.





Dimarts a la tarda es va reunir al Palau de la Generalitat amb representants dels partits i de les entitats, on el president va explorar la seva opinió sobre l'escenari actual, amb el ple del Parlament convocat per dijous i l'aplicació de l'article 155 en marxa.





Aquest dimecres les reunions s'han mantingut i el Palau de la Generalitat han entrat diversos consellers com el de Presidència, Jordi Turull, i el d'Interior, Joaquim Forn, i s'espera que en les pròximes hores les trobades vagin a més.





Els partits per la seva banda també estan activats, la CUP va convocar aquest dimarts a la nit les seves assemblees territorials per donar compte al seu afiliats de l'actual situació del procés, mentre que JxSí té prevista una reunió aquesta tarda al Parlament per abordar el ple que comença a les 10 hores de dijous.





La CUP va revelar en una de les assemblees territorials que el president té almenys dos escenaris sobre de la taula: reactivar la declaració d'independència i convocar eleccions 'constituents', o convocar eleccions autonòmiques directament per intentar esquivar l'aplicació de l'article 155.





Fonts de la CUP consultades per Europa Press expliquen que el president s'estaria plantejant fins i tot una "combinació" de les dues possibilitats, és a dir, reactivar l'DUI i alhora convocar unes eleccions catalanes.





Un tercer escenari apareix en un argumentari intern de JxSí, que és el de declarar la independència i després "resistir" amb l'ajuda de la gent a la resposta de l'Estat, tot i que aquest és el que admeten que provocarien un panorama de major confrontació.