Robert no va ser avisat per representar al Barça a la gala The Best

Missatge entre línies de la directiva del Barça.





La directiva del Barça sembla estar enviant un missatge entre línies amb l'última actuació pública de la comitiva del club a la gala dels premis The Best a Londres.





Messi era el gran representant del club blaugrana, que a més va comptar també amb la presència d'Iniesta al millor XI de l'any. Per representar al club de forma institucional, l'entitat tenia previst un equip executiu.





D'una banda, el president Bartomeu, que era a Madrid per negocis amb les seves empreses, no va poder viatjar amb la resta de la comitiva, així que es van trobar allà. Estava Raül Sanllehí, que ja havia viatjat a Anglaterra per canalitzar el fitxatge de Coutinho, i el nou director de l'àrea de futbol, Guillermo Amor.





A Anglaterra també hi havia el secretari tècnic, Robert Fernández, i el membre de l'àrea tècnica blaugrana, Urbano Ortega. La Premier es juga els dissabtes, així que estaven en terres angleses per mirar a un parell de jugadors que tenen en llista de fitxatges.





Un cop tots reunits allà, la gala es va dur a terme dilluns a la nit però ningú va avisar el secretari tècnic perquè es quedés a representar el club en l'esdeveniment. Bartomeu, Sanllehí i Amor van estar al costat dels jugadors premiats, però ni rastre de Robert.





Serà un missatge clar de què no renovaran a Fernández? Voldran culpar-li de tota la inestabilitat esportiva recent?