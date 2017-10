150 anys i felicitat als metges

Congrés constituent de 1917 a Mèxic









Dos mil disset quedarà registrat com un any especial no només per les coincidències, sinó més encara per les rememoracions. Per descomptat el 19 de setembre amb la repetició d'un sisme ocorregut fa 32 anys és el que més ha ocupat les nostres ments; però això no opaca el centenari de la Constitució de 1917, que fins i tot amb els seus centenes de modificacions, continua sent vigent.





No obstant això just fa 150 anys, van ocórrer una sèrie de fets que van portar a la consolidació de república, la recuperació de la vigència de la constitució de 1857 i per suposat la fi del curtíssim segon imperi mexicà. Ara que estan tan de moda les remembrances de fets militars de defensa a la nació, tots haurien de tenir en ment a dos generals que es van afanyar perquè això passés, em refereixo a Mariano Escobedo i per descomptat Porfirio Díaz, l'altre oaxaqueny que també va complir anys.





Després d'una fascinant història de "anades i vingudes" per tota la república, Benito Juárez recupera la territorialitat de la ciutat de Mèxic, després que el seu exèrcit acorrala a Maximiliano a Querétaro, enmig de l'abandó dels europeus que inicialment van veure amb bons ulls la investidura de l'arxiduc d'Àustria Per què els francesos -específicament Napoleó III el van abandonar i van retirar les seves tropes? Quins factors van influir perquè, anglesos, francesos i el mateix germà de Maximiliano, lluitaran per la repatriació i el respecte de la seva vida?





Hi ha circumstàncies que només els erudits del segle XIX té sempre present, com que Benito Juárez García va ser el primer president indígena, com ho va reconèixer la República Dominicana al maig de 1867 a l'proclamar el benemèrit de les Amèriques. Això va venir a la meva ment el cap de setmana quan una indígena zapoteca, a la qual li vam donar alguna ajuda perquè la seva parella tocava l'acordió per amenitzar els aliments de comensals en un mercat, ens va dir que "demanava perquè no sabia treballar" Com és que els Oaxaca, reconeguts mundialment com les persones amb un índex superior des de la infància -sobretot pel que fa a música concierne- a 150 anys d'haver tingut un president s'han resignat al paper de pidolaires com a única forma de supervivència?





I tornant a les coincidències a l'abril d'aquest any, pedrega [1] [1] "fora de temporada" i un huracà pràcticament destrueix les duanes de Matamoros -el port de Bagad en Tamaulipas- gairebé va arrasar amb la ciutat de Brownsville a Texas: èxode, decadència de l'activitat comercial i per descomptat migració al país del nord van estar presents, ja que Benito Juárez havia tornat a la ciutat de Mèxic.





Això últim va ocórrer just al mes d'octubre, Maximiliano ja havia estat jutjat, a l'una dels generals del seu exèrcit -Miramón i Mejía- i els nord-americans que inicialment advocaven per respectar la vida d'emperador fugaç, seguien amb l'esdevenir de la seva vida política després del triomf sobre els meridionals secessionistes i la mort de Lincoln.





El tema de les lleialtats és potser pertinent en la remembrança del que ha passat fa 150 anys, a l'abril i responent al prec de Napoleó III, Victòria I i Francisco José, Lewis Campbell ambaixador dels veïns del nord que tot just 12 anys abans s'havien annexat bona part del nostre territori, demanava al govern mexicà que se li donés a l'emperador, en cas de ser capturat el mateix que als seus generals, "un tracte humà" [1] [2] es podria aplicar a aquest tema el del "burro parlant d'orelles ", sobretot pel tracte que han donat a presoners de molts dels països amb els quals han tingut guerres.





I abundant en el tema de les lleialtats, Juárez ho va ser amb els que el van seguir per tota la república i va saber honorar els seus amics, un d'ells Julio María Cervantes, qui amb grau de coronel, se la va jugar a l'extrem sud de Querétaro a les ordres de Mariano Escobedo. Qui va recordar a aquest il·lustre mexicà [1] [3], al mes d'octubre que està concloent a 108 anys de la seva mort?





Hi ha dades importants de ressaltar, com el que és Porfirio Díaz, qui primer entra a la ciutat de Mèxic, per preparar l'arribo, al juliol d'aquest any, del president Juárez. És també important assenyalar, que aquest home de tot just 1.55 metres. estimava la seva família a la qual es va dedicar i respecte de la qual va patir la mort per condicions de pobresa de dos dels seus fills [1] [4]





També cal insistir que fa 150 anys un mes de juliol, no només es va restaurar la república, sinó la vigència de la constitució de 1857 i l'operativitat de la Suprema Cort de Justícia, amb Sebastián Lerdo de Tejada al capdavant. Immediatament el 1867 s'expedeix la llei orgànica d'instrucció pública en la qual cal ressaltar, l'ensenyament secundari per a dones i la creació de l'Escola Nacional Preparatòria.





Estant a Monterrey Benito Juárez l'1 de març de 1864, va respondre a una carta de Maximiliano qui el convidava a sumar-se a la seva causa:





És donat a l'home, senyor, atacar els drets aliens, apoderar dels seus béns, atemptar contra la vida dels que defensen la seva nacionalitat, fer de les seves virtuts un crim i dels vicis una virtut; però hi ha una cosa que està fora de l'abast de la perversitat, i és la decisió terrible de la història. Ella ens jutjarà.





Això va ser demostrat fa 150 anys Qui l'ha honrat?









[1] [1] Va ocórrer a Oaxaca, i va causar pèrdues de bestiar i sembres.

[1] [2] Com pot donar-se-el tracte de simples presoners de guerra als que van atemptar contra la independència nacional? Benito Juárez

[1] [3] Va ser governador de Querétaro, de Coahuila, cap de 7 zones militars, senador de la república i cap de justícia militar

[1] [4] Dos dels seus fills van morir durant l'exili de la seva família a Nova York i dels seus primers tasques un cop recuperada la institucionalitat va ser portar-los (aquests en fèretres), juntament amb la resta del seu nucli familiar, els quals van arribar al port de Veracruz.