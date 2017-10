Guatemala: Per què hem de ser complaents amb els corruptes d'esquerres?

Ciutadans guatemalencs demanen una nova revolució sense corruptes









A la Guatemala actual, el Govern dels Estats Units emprèn una cacera d'agents polítics, empresarials i militars corruptes, amb benefici d'inventari.





El 2015, aquesta cacera va convocar i va mobilitzar multituds de guatemalencs emotius, sense propostes, ni agenda pròpia. I, l'entusiasme va arribar fins on havia d'arribar.





En 2017, el caçador va fixar la mirada en els actuals polítics, i això va incloure als diputats del Congrés de la República. I, novament, la ciutadania citadina "indignada" va tornar a "arengar" contra la corrupció, però, igual, sense proposta, ni agenda pròpia. I, va arribar el nou Ambaixador nord-americà, i les aigües es van calmar.





Si bé l'esquerra política (URNG, WINAQ i Convergencia), qualificada per moviments socials com neoliberal, mai ha guanyat eleccions generals, ni tampoc va tenir presència significativa en el Congrés de la República, però tampoc va estar absent en el Congrés de la República post Acords de Pau. Per tant, per activa i per passiva són corresponsables de la sistemàtica corrupció amb la qual es aceitó la consolidació del sistema neoliberal al país des del Legislatiu.





Els diputats d'esquerra, ni els seus partits, mai van qüestionar la imposició del sistema neoliberal al país. Molt menys, van fer l'intent d'organitzar i mobilitzar el poble en contra de l'Estat neoliberal. Al contrari, van donar suport amb els seus vots al Legislatiu lleis criminals com la Llei Monsanto, Llei d'Antenes de Telefonia. Van aprovar amb els seus vots milionaris endeutaments econòmics que van fer governs neoliberals com el d'Otto Pérez Molina (actualment empresonat). L'empresa constructora brasilera Odebrech va comprar diputats de dreta i esquerra per destruir els camins de Guatemala. El conserge de les oficines de l'anterior diputat d'URNG reportava un salari mensual de 16,000 quetzals (suma gairebé equivalent al salari de l'actual president de Bolívia).





En l'actual govern neoliberal, polítics nous d'esquerra (de Convergencia) van lliurar amb els seus vots al partit oficial dels militars (FCN-Nación) la Presidència del Congrés de la República. Gràcies a això, el govern de Jimmy Morales, apallissat pels seus actes de corrupció, té el control total del Legislatiu.





Però, el més vergonyós dels diputats d'esquerra i de dreta, en l'actual legislatura, va ser l'intent de modificar el Codi Penal per despenalitzar el finançament il·lícit que tradicionalment reben els partits polítics en les seves campanyes electorals. A part, d'intentar protegir, des del Congrés, Jimmy Morales perquè no sigui portat als tribunals.





DEPÈN DE L'CORRUPTE





En aquest context, per a l'esquerra rosa, i per als partits polítics de l'esquerra guatemalenca està terminantment prohibit denunciar els revolucionaris diputats corruptes, a "nom de construir / mantenir la unitat de l'esquerra".





Els dirigents i militants dels partits d'esquerra no han censurat, ni sancionat, molt menys expulsat als seus diputats corruptes i traïdors (ells segueixen meritant els seus salaris). Més per contra els premien amb la impunitat. I així, s'instal·len en l'imaginari de l'esquerra la corrupció / traïció com una virtut premiada. D'aquesta manera, el partit i els seus militants són tan corruptes com els seus propis diputats.





Com en els films de ciència ficció, el passat 20 d'octubre, Dia de la Revolució Nacional, els partits d'esquerra, al costat de sindicalistes, ONG, estudiants, citadinidad indignada, van sortir amb les seves banderes rememorant la revolució i en contra de la corrupció. I, gairebé cap "indignat" va protestar davant semblant infàmia. Tot va ser en "nom de la idíl·lica unitat de l'esquerra".





Aquesta acció va ser pràcticament una apologia de la corrupció en i des de l'esquerra política. D'aquesta manera, no només es va intentar netejar la cara corrupte de l'esquerra i dels seus diputats (que igual que els altres de la dreta es resisteixen a renunciar), sinó deixar el missatge clar a la societat: els nostres partits i els nostres diputats, per més que hagin comès actes de corrupció / traïció, estan prèviament absolts per ser d'esquerra. Els corruptes són els altres.





I, a tot aquell "insolent" que es va atrevir o s'atreveix a censurar o exigir la renúncia també dels diputats revolucionaris, la comandància, la militància, i els fans de la corrupció de l'esquerra ho aclapara titllant-ho de: divisionista, envejós, 'cizañero', antirevolucionari ...





Aquesta deficitària cultura d'autocrítica és la millor eina perquè l'Imperi impedeixi qualsevol intent de canvis estructurals a Guatemala, i en qualsevol lloc del món. En altres paraules, l'esquerra corrupta no necessita de la dreta per a ser derrotada.





Els polítics corruptes de l'esquerra, fins i tot poden guanyar eleccions per robar. Però el mal, no és només això, sinó la frustració/apatia política que deixen en les presents i futures generacions com a conseqüència de les seves accions.





Per això, per als moviments indígenes i camperols dignes a Guatemala, els actuals partits polítics d'esquerra no són únicament neoliberals, sinó també traïdors. Perquè ells, en acollir els seus corruptes, i sentir-se còmodes amb el criminal sistema neoliberal, són també caporals del sistema. Tant, per tranquil·litzar, demorar o desmobilitzar la consciència política emancipatòria emergent en i des dels pobles.