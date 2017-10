Méndez de Vigo avisa que si s'aplica el 155 en Educació serà amb "prudència" i pensant en els alumnes catalans

Iñigo Méndez de Vigo afirma que defensa els alumnes catalans









El ministre d'Educació, Cultura i Esport, Íñigo Méndez de Vig o, ha avisat ERC que si el Senat decideix aplicar l'article 155 de la Constitució Espanyola, ell ho farà en Educació amb "intel·ligència i prudència" perquè el que li "importa "de Catalunya i d'Espanya són els alumnes i les seves famílies.





Així ha contestat el titular d'Educació al diputat Joan Oloriz, que l'ha interpel·lat a la Sessió de Control al Govern central en el Ple del Congrés "en defensa del sistema educatiu català" i li ha demanat que "deixi l'escola catalana tranquil·la".





"Si el Senat s'aplica aquest 155 em comprometo a fer-ho amb intel·ligència i prudència. Sap per què? Perquè el que m'importa sobretot a Catalunya i a Espanya són els alumnes i les seves famílies i a ells ens devem", ha asseverat el ministre.





Davant els retrets del diputat independentista català de "falta de respecte" a les llengües cooficials al sistema educatiu espanyol per part del PP i el Govern central, el ministre ha demanat que deixi els "prejudicis" i ha subratllat que això és "totalment fals ".





Tot i això, li ha advertit que el model català no és "absolutament perfecte" i que es produeixen "discrepàncies" quan hi ha famílies que es troben amb "dificultats" per estudiar en castellà en aquesta comunitat autònoma.





Si bé ha indicat que al final, la majoria de les vegades aquestes discrepàncies es resolen "amb el diàleg" entre l'Administració General de l'Estat i la Generalitat, també ha recordat que quan no s'arriba a un acord, el Ministeri d'Educació va a els tribunals.