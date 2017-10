Casado confirma que el 155 està en marxa i cap "estratagema" de Puigdemont ho paralitzarà

Casat defensa que el 155 ja s'ha iniciat.





El vicesecretari de Comunicació del PP, Pablo Casado, ha defensat que el tràmit per aplicar el 155 a Catalunya ja s'ha iniciat i cap "estratagema" del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, entenent com a tal la convocatòria d'eleccions, frenarà les mesures del Govern.





Abans de participar en una taula rodona política a Madrid, Casado ha enquadrat la possibilitat d'eleccions autonòmiques en una "estratagema" o un "truc" per guanyar temps i perllongar un tercer termini, a part dels requeriments atorgats per Govern abans d'aplicar el 155 .





Segons ha destacat, el Govern ha estat "prou prudent i proporcional" en la seva aplicació de manera que no farà marxa enrere en el procés. "Em temo que ja han creuat el Rubicó, estan haver com surten de l'embolic per una gatera que evidentment la legislació no els va a facilitar", ha reiterat el diputat popular.





Segons el parer de Casado, els espanyols no entendrien que el procés independentista ara "li sortís gratis" a Puigdemont. "I que amb això (les eleccions) pretengui que no passi absolutament res i organitzant un possible tupinada", ha afegit.





DIFERÈNCIES AMB EL PSOE





Preguntat per les diferències amb el PSOE, que en les últimes hores han defensat que les eleccions catalanes deixarien sense cabuda legal l'aplicació del 155, Casado ha minimitzat les diferències.





"Ens quedem amb l'important: PSOE i Ciutadans han estat abrigant al Govern ia l'Estat per posar fre al xantatge dels separatistes", ha al·legat.





I sobre un últim intent de diàleg amb Puigdemont, el popular ha recordat els oferiments del Govern perquè acudís a la Conferència de Presidents o al Congrés dels Diputats per defensar el seu projecte sobiranista.





L'ha acusat de voler dialogar "amb les cartes marcades", cosa que ha titllat de "falsari". "El diàleg no es pot contraposar a la llei. La llei no va contra el diàleg, és més, és la codificació d'un diàleg intens i sincer dels grups polítics", ha explicat.





"Hi ha qui vol dialogar davant del mirall, fent monòlegs, i discutint sobre quin termini i de quina manera fem la independència", ha afegit Casado.