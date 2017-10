El Govern, després de renunciar Puigdemont a anar al Senat: "És clar que no vol dialogar"

"No vol atendre els requeriments", ha expressat Méndez de Vigo.





El portaveu del Govern i ministre d'Educació, Cultura i Esport, Iñigo Méndez de Vigo, considera que la decisió del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, de no acudir al Senat per exposar la seva posició contrària a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució evidència que "no vol parlar".





"Està clar que el senyor Puigdemont no vol dialogar", ha emfatitzat.





Així s'ha pronunciat Méndez de Vigo, a la seva entrada en la Comissió d'Educació del Congrés, després que la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, hagi notificat als grups que el president de la Generalitat no compareixerà al Senat el dijous a la tard per abordar l'aplicació de l'article.





El ministre ha subratllat que "quan un no ve als llocs és perquè no vol parlar", "no vol dialogar" i "no vol atendre els requeriments".





De fet, ha subratllat que aquesta és l'actitud que porten veient "des del principi" perquè ja al gener es va convidar a acudir a la Conferència de Presidents però va deixar "la cadira de Catalunya buida".





De la mateixa manera, ha recordat que abans de l'estiu també es va convidar a anar al Congrés dels Diputats, on resideix la sobirania nacional, per exposar el seu projecte i buscar suports si el que volia era "modificar l'article 2 de la Constitució" i "fer un pretès referèndum d'autodeterminació". Segons ha afegit, llavors tampoc va anar a la cambra baixa.





Per això, el portaveu de l'Executiu ha subratllat que no li "sorprèn" que ara també rebutgi acudir al Senat, on s'està tramitant l'acord del Govern a l'empara de l'article 155 de la Constitució, i ha reiterat que aquest comportament deixa "clar" que el president de la Generalitat "no vol dialogar".