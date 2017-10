Troben substàncies dopants en el domicili del campió d'atletisme Ilias Fifa

Ilias Fifa ha estat detingut per la seva vinculaición amb la trama de dopatge.





La Policia Nacional ha trobat substàncies dopants i estris per a la seva administració en el domicili a Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) del campió d'Europa d'atletisme Ilias Fifa, detingut en una operació antidopatge.





Segons fonts la investigació, han detingut Fifa, campió d'Europa de 5.000 metres en el Campionat de 2016 a Amsterdam, per la seva presumpta vinculació amb una trama de dopatge.





En aquest cas, el Jutjat d'Instrucció 4 de Mataró (Barcelona) ha acordat per aquest dimecres deu entrades i registres en domicilis de Santa Coloma de Gramenet, Mollet, Esplugues de Llobregat i Arenys de Mar (Barcelona), Guadalajara i València.





L'actuació policial a Catalunya s'ha saldat amb un total de 11 detinguts per un presumpte delicte contra la salut pública per utilització de medicaments amb greu perill per a la salut.





Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia (TSJC) en un comunicat, la jutge té oberta una causa des del mes de juny per una denúncia de la Policia Nacional, que està sota secret de sumari.





L'operació va contra una trama dedicada a la venda d'anabolitzants per dopar a esportistes per competir i en gimnasos, i durant l'actuació s'han decomissat substàncies d'aquest tipus.





Va competir en RIU





Fifa, nascut el 1989 a Tànger (Marroc) i que competeix amb els colors del FC Barcelona a la secció d'atletisme després que el 2015 fos nacionalitzat, va participar en els Jocs Olímpics de Rio el 2016 i en els Mundials de Londres de 2017, on no es va classificar per a la final.





Aquest esportista, que va arribar a Espanya des del Marroc amagat en un camió quan encara era menor, el 2005, va començar a entrenar al centre de menors on va ser acollit fins a arribar a l'Agrupació Atlètica de Catalunya el 2008, on va començar a competir amb 19 anys .





REACCIONS





Arran d'aquesta operació, la Reial Federació Espanyola d'Atletisme (RFEA) ha mostrat el seu "compromís total, sense fissures, a favor de la lluita contra el dopatge" i ha ofert la seva plena col·laboració a les autoritats.





El portaveu del FC Barcelona, Josep Viu s, ha assegurat que investigaran els motius de la detenció i ha dit que prendran "mesures contundents" en cas que es confirmi la seva implicació en una trama de dopatge.