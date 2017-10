L'Eurocambra demana actuar contra el "secret a veus" de l'assetjament sexual a dones en la institució

S'avaluarà com aturar la problema a les institucions europees.





Els diferents grups polítics a l'Eurocambra han reclamat actuar per aturar la persecució sexual a les dones en el si de la institució europea i millorar els procediments interns per denunciar i investigar aquests casos i sancionar l'assetjador, un problema que algun eurodiputat ha denunciat era " un secret a veus "a la Cambra.





Molts han portat un cartell de la campanya 'MeToo' en suport a les actrius que han denunciat l'escàndol sexual del productor de cinema Harvey Weinstein.





"Totes les institucions han de mirar a aquesta qüestió", ha reclamat l'eurodiputada popular polonesa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, que ha denunciat els "grans obstacles" de les víctimes per denunciar i ha recordat que "la majoria de casos descrits en els mitjans mai s'han notificat pels canals oficials per vergonya, per por de perdre la feina ".





"Avui parlem de casos al Parlament Europeu. Aquí hem establert legislació, tenim procediments i eines per combatre aquest fenomen que hem de començar a utilitzar", ha reblat durant el debat extraordinari a l'Eurocambra per debatre el problema després que 'The Sunday Times 'hagi rellevat aquest cap de setmana més d'una dotzena de casos de dones que han acusat eurodiputats d'assetjament i tocament.





Això sí, ha lamentat que es parli "molt poc dels autors i els testimonis d'abusos", ha criticat el ministre d'Economia francès, Bruno Le Maire, per admetre que no denunciaria a un "col·lega" si sabés que és assetjador "actiu "," una postura molt generalitzada "i ha denunciat" l'acord social "per amagar el problema.





L'eurodiputada socialista, Iraxte García Pérez, ha denunciat que entre el 45 i 55% de les dones europees han estat víctimes d'assetjament, ha recordat que el problema a l'Eurocambra "era un secret a veus" i ha reclamat "intentar posar solucions damunt de la taula ".





"Posem en marxa els instruments necessaris per resoldre aquestes situacions", ha reclamat, insistint que els instruments actuals a l'Eurocambra "no estan funcionant" i per això ha justificat que en la resolució que aprovaran després del debat es demani recórrer a "assessorament extern "per" avaluar "com" millorar "els mateixos perquè sigui" realment útil "per a les víctimes, que no poden tenir" por "a perdre els seus llocs de treball si denuncien, perquè" només és responsable qui assetja ".





El seu col·lega, la socialista lituana Vilija Blinkeviciute, ha reclamat "una investigació en profunditat, recorrent a experts externs" perquè els mecanismes actuals no són "prou eficaços" i ha reclamat "preveure sancions severes" per als que cometen aquests abusos.





L'eurodiputada liberal holandesa Sophia in 't Veld, ha reclamat "passar de les paraules als fets" per aturar el problema i ha lamentat que "només s'han presentat deu casos des 2014" al Comitè intern a l'Eurocambra per denunciar casos d'abús sexual.





"El llindar per a la denúncia és massa alt", ha criticat. Els seus col·legues de grup Izaskun Bilbao i Beatriz Becerra han reclamat lluitar contra "la impunitat" davant d'aquests casos.





La portaveu de l'Esquerra Unitària en el debat, l'eurodiputada sueca Malin Björk, ha reclamat el "suport ple" per a les víctimes i "actuar" després que s'hagi "trencat" el silenci de "el que ha passat en aquesta casa" .





També ha reclamat implicar els homes per canviar la "cultura de mascle dominant", mentre que la seva companya de grup, l'eurodiputada de Podem, Tania González, ha demanat sancions "exemplars" contra els responsables.





DIRECTIVA





"La majoria de les dones sabem del que s'està parlant. És un secret a veus", ha afegit l'eurodiputada d'IU, Ángela Vallin a, que ha recordat que al Parlament Europeu se li ha definit com "planter d'assetjament sexual" per "sorpresa" d ' "alguns".





I ha instat la Comissió a proposar una directiva "per combatre la violència contra les dones", "la majoria" de les quals no denuncia el cas per "por" a l'estigma social ia perdre la feina.





"Això també és responsabilitat nostra", ha admès l'eurodiputat dels Verds, Ernest Urtasun, que ha lamentat que només intervinguin "cinc" homes en el debat.





"Jo també he estat assetjada com milions de dones a la UE", ha afegit el seu col·lega, l'eurodiputada verda alemanya, Terry Reintke, que ha reclamat "passos legislatius" per combatre un problema "tan generalitzat a la UE", mentre que el seu col·lega, l'eurodiputada italiana Eleonora Forenza, també ha recordat "la vergonya, ràbia" que va sentir amb 19 anys quan un professor de 70 va intentar abusar d'ella.





"No ho oblido, el que podia haver passat", ha admès.





L'eurodiputada del UKIP, Margot Parker, ha recordat que hi ha "15 eurodiputats acusats d'assetjament sexual".





"Aquests expedients ha de ser d'accés públic immediatament", ha reblat, mentre que el seu col·lega de partit, Gerard Batten, ha acusat l'expresident de l'Eurocambra, el socialdemòcrata alemany Martin Schulz, de ser "instrumental" per no intervenir en els casos de denúncies. "Van ser d'alguna manera impedits i bloquejats pel Senyor Schulz", ha assegurat, segons li va revelar "una font molt fiable" fa "diversos mesos", abans que saltés l'escàndol a la premsa.





APLICAR L'ARSENAL LEGAL I DONAR SUPORT A LA VÍCTIMA





La comissària de Comerç, Cecilia Malmström, ha deixat clar que l'assetjament a dones "no és acceptable" i ha demanat centrar-se en aplicar "l'arsenal legal" en vigor per combatre el problema i "el més important, donar suport a les víctimes".





"Hem de mirar què podem fer nosaltres", ha admès, recordant que la Comissió ja compta ara amb un codi ètic de conducta, un telèfon d'ajuda i promou campanyes de sensibilització i cursos.





"Possiblement podem fer més", ha dit, una cosa que sotmetran a "avaluacions externes". "El Parlament té les seves pròpies normes, possiblement pugui fer més", ha agregat.





El president de l'Eurocambra, Antonio Tajani, va prometre que serà "molt estricte" a l'hora de sancionar eurodiputats la implicació en casos d'abusos sexuals a assistents quedi provada i que el Comitè consultiu creat el 2014 a l'Eurocambra "realitzarà totes les investigacions necessàries "i va descartar encarregar el cas" a actors externs ".





"Tenim tolerància zero per a tot tipus de comportament impropi", ha assegurat el portaveu comunitari, Alexander Winterstein, que recordat que compten amb "normes molt estrictes" per garantir la "integritat" dels seus funcionaris, un mecanisme per poder denunciar els casos, " una espècie de policia ètica que porta a terme investigacions "i" possibles sancions "per castigar aquests casos. "Hi ha seguiment de cada acusació", ha dit.





En els últims cinc anys, l'Executiu comunitari ha imposat sancions "en quatre casos de mitjana a l'any" per "comportament inadequat" i 13 víctimes "han demanat assistència cada any".





"Les sancions varien cas a cas. Una mesura típica és la degradació de categoria, que porta a una reducció (salarial) ja un alentiment en la carrera professional", han explicat fonts de l'Executiu comunitari.