Espanya són els espanyols

L'afirmació que dóna títol al present article, hauria de ser una veritat de Perogrullo per a les forces d'esquerra; no obstant això ha quedat ofegada davant la desfilada de banderes d'un o altre signe, i proclames i proclames nacionalistes bé a favor de la unitat o de la independència, i davant tal situació l'esquerra s'ha quedat sense discurs o més ben dit amb discursos erronis i perjudicials per a ella, i especialment per a les classes treballadores i desfavorides de la societat.





Vivim temps greus, però no només pel tema català; Càritas en el seu informe ens alerta de la cronificació de la pobresa, i el que és pitjor de la infantil, els salaris cada vegada són pitjors, les pensions perden poder adquisitiu a marxes forçades, i els vents econòmics ja no bufen tan favorables ni a Espanya ni a Europa (i el que vindrà), a més de la corrupció que no ens abandona. Té discurs l'esquerra contra aquests problemes, si ho té no ho sabem. Tot gira al voltant de Catalunya i el més que segur article 155.





El PSOE dóna suport al govern per sentit d'Estat, no sabem de quin Estat parla, si el de mantenir les injustícies socials o de canviar tot perquè tot segueixi igual. Ofereix una reforma constitucional com si fos el bàlsam de Fierabrás que tot ho cura, i s'oblida, o potser no, d'allò que afirmava Marx a La lluita de classes a França de 1848 a 1850: la interpretació de la Constitució no pertany a els que l'havien fet sinó només als que l'havien acceptat interpretar en sentit viable, és a dir en sentit burgès. És a dir la Constitució només serveix a aquells que ostenten el poder real, que no són altres que la burgesia i els poders financers, i en ella blinden els seus privilegis i prebendes.





Podem es perd en el dret a decidir i en el d'autodeterminació, com si això fos una cosa revolucionari i esquerrà, quan no és més que un ardit burgesa per desviar l'atenció dels treballadors de les seves veritables lluites; i s'oblida de les paraules de Rosa Luxemburg en el seu article El Dret de les Nacions a l'autodeterminació: Aquest dret no ofereix cap orientació pràctica per a la política del dia a dia del proletariat. El socialisme no està cridat a realitzar el dret de les nacions a l'autodeterminació, sinó només el dret de la classe treballadora explotada i oprimida a l'autodeterminació per alliberar-se de la seva explotació.





L'esquerra espanyola, que ha oblidat als seus clàssics, viu presa a la teranyina de la burgesia, bé sigui l'espanyola o la catalana, igual de corruptes i explotadores les dues. Al final vencerà la burgesia, aquesta no té pàtria, i la reacció serà tremenda en tots els sentits, perquè com deia Fernando Fernán Gómez en la seva meravellosa obra Les bicicletes són per a l'estiu: No ha arribat la pau, ha arribat la Victòria.