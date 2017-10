Khayyam, vi i nit fosca

Avui podríem tractar sobre un sorprenent personatge del segle XI. Era persa, un curiós matemàtic que feia poemes. Tenia com llibres de capçalera 'Els elements, d'Euclides, i Les còniques, d'Apolonio'.





Va escriure uns peculiars poemes anomenats 'Rubayat', que van ser redescoberts per Orient -i descoberts per Occident- per un britànic que els va traduir de manera lliure, i que va ser contemporani de Darwin: FitzGerald.





Un primer apunt: Ningú no pot pretendre ser autosuficient, en primer lloc perquè no és possible. En aquests versos, el musulmà Omar Khayyam declarava buscar un cor joiós i deia que la seva religió era "ser lliure d'incredulitat i de fe"; un rotund heterodox, doncs.





Deia que gràcies a Déu, el germen dels desastres no cal buscar-lo en els altres; alguna cosa sens dubte molt interessant de sentir, per veritable que sigui.





Els 'Rubayat' estan tenyits pel vi: "més que cent cors i religions val una copa de vi, / un glop és més que el país de la Xina". Gran satisfacció a classe, riallades i gatzara en el meu somni.

Una cosa és entendre que el 'entristir en va' no dóna fruits i una altra cosa és el 'mengem i beguem, que demà morirem':





"Beu vi, que la vida corre i la mort va darrere, i és millor que transcorri en el somni o l'embriaguesa"; però el problema és atontarse, mai una solució. Massa actual. El temps és fugisser i efímer, per això cal gaudir l'avui:





"I els tabals, i la repicadissa dels cascavells / de tant cavall, on són?", Una pregunta amb malenconia. "Sé alegre, no t'afligeixi el que existeix ni el que no existeix", "pensa que de tot el que existeix res hi ha a l'univers. Pensa que com no hi ha existeix en l'univers ", una resposta amb renúncia a la certesa. Demanava Khayyam no perdre el fil de l'intel·lecte, però els assenyats estan perplexos.





Vegem altres dos 'Rubayat': "De la ciència mai el meu cor va quedar apartado./ Els misteris que no es desxifraven eren pocos./ Dia i nit en l'obstinació, porto setanta-dos anys / i m'ha quedat clar que res queda clar ". I: "els que posseïen la ciència i la saviesa, / suma de perfecció, espelma encesa dels seus companys, / no van poder trobar la sortida d'aquesta nit fosca, / van comptar faules i es van adormir". Una llum de llibertat que permet reflexionar.