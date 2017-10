Puigdemont no perdrà el temps amb els que volen "arrasar" Catalunya

Puigdemont s'ha reunit amb els membres del Govern.





El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha afirmat que el seu executiu no ha d'invertir esforços amb els que volen "arrasar" Catalunya, en al·lusió al Govern central.





Ho ha dit en un apunt a Instagram, el mateix dia en què ha decidit no acudir al Senat per al·legar contra l'aplicació de l'article 155 de la Carta Magna: "No perdrem el temps amb aquells que ja han decidit arrasar l'autogovern de Catalunya" .

















El president adjunta la foto de la reunió del Govern celebrada al Palau de la Generalita t amb l'etiqueta '#CatalanRepublic'.





AVANÇAR CAP A LA INDEPENDÈNCIA





El vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha assegurat que el Govern no dóna "una altra opció" al Govern de la Generalitat d'avançar cap a la independència de Catalunya.





En declaracions a Associated Press, ha assegurat que ERC "va a treballar cap a la construcció d'una república": "Entenem que és el mandat democràtic establir aquesta república", ha afirmat.





Junqueras assegura estar parlant en representació del seu partit, i no com a número dos del Govern, però precisa que el Govern espanyol "no està donant una altra opció".





Aquestes declaracions arriben després que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, hagi decidit no comparèixer davant el Senat per al·legar contra l'aplicació de l'article 155.





Fonts del Govern al·leguen que el president no anirà perquè el Estigueu o té decidit aplicar "igualment" el 155 contra l'autonomia catalana encara que hagués comparegut davant el Senat.





El grup de JxSí al Parlament ha mantingut aquest dimecres una reunió en què s'han reiterat en declarar la independència de Catalunya, un missatge que serà traslladat a Puigdemont