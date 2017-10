El Govern creu que els funcionaris de la Generalitat "no se la jugaran" davant el 155

Defensa que han donat mostra de compliment de la legalitat.





El Govern de Mariano Rajoy està convençut que no trobarà resistència en els funcionaris de la Generalitat a l'hora d'aplicar les mesures de l'article 155 de la Constitució perquè si incorren en desobediència s'arrisquen a l'obertura d'un expedient i un posterior procediment sancionador que pot portar a la suspensió d'ocupació de fins a sis anys, inhabilitació o fins i tot acomiadament disciplinari, segons han indicat fonts de l'Executiu.





"Tenim plena confiança en els funcionaris, que no es la jugaran", resumeix un membre del Govern, que recorda que l'actuació dels empleats públics catalans que treballen al Parlament, el Consell de Garanties oa la conselleria d'Economia i Hisenda (a l'enviar les dades requerides pel ministre Cristóbal Montoro) han donat mostres de compliment de la legalitat.





El conseller d'Exteriors de la Generalitat, Raül Romeva, ha afirmat rotund aquest dilluns que els funcionaris de la Generalitat seguiran les ordres del Govern i del Parlament, en comptes de seguir l'estipulat pel Govern del PP en aplicació de l'article 155. "No tinc dubte que tots els funcionaris continuaran seguint les instruccions que vinguin de les institucions legítimament elegides ", ha postil·lat.





No obstant això, fonts de l'Executiu consideren que, encara que en els primers dies de posada en pràctica del 155 pugui haver una mica de "escenificació" i "performance", rebutgen que es vagi a produir una rebel·lió entre els milers de funcionaris que treballen a l'Administració pública catalana.





ELS MOSSOS, AL FOCUS





En el cas dels Mossos d'Esquadra, el Govern ja ha deixat clar -al recollir-lo a l'acord aprovat el Govern dissabte en Consell de Ministres- que aquest cos autonòmic pot arribar a respondre penal i patrimonialment si incompleixen les ordres o instruccions dictades .





"L'incompliment de les disposicions, actes, resolucions, instruccions o ordres de servei dictades pels òrgans o autoritats creats o designats pel Govern de la Nació pot ser constitutiu de responsabilitat disciplinària", assenyala textualment l'Executiu en aquest acord per aplicar el 155 .





Davant la possibilitat que puguin produir-se algunes baixes mèdiques a empleats públics com els Mossos, un cop que Govern tingui l'aval del Senat per al 155, fonts de Moncloa han subratllat que hi ha serveis d'inspecció, les mútues funcionen i hi ha forts controls per evitar qualsevol possible irregularitat.





FALTES disciplinàries molt greus i sancions





En qualsevol cas, fonts de l'Executiu confien que els funcionaris al final compliran amb la seva obligació i no s'arriscaran a un expedient disciplinari que pot tenir greus conseqüències per la via administrativa. És més, recorden que aquesta desobediència també pot donar lloc actuacions per la via penal.





El Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre que aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic recull com a faltes disciplinàries "molt greus" l'incompliment del deure de respecte a la Constitució ia l'Estatut d'Autonomia a la exercici de la funció pública; l'abandonament del servei o no fer-se càrrec "voluntàriament" de les tasques o funcions que tenen encomanades; i l'adopció d'acords manifestament il·legals que causin perjudici greu a l'Administració o als ciutadans.





Igualment, es tipifiquen com a faltes "molt greus" o el "notori incompliment" de les funcions essencials inherents al lloc de treball o funcions encomanades; o "la desobediència oberta a les ordres o instruccions d'un superior, llevat que constitueixin infracció manifesta de l'ordenament jurídic", entre d'altres.





També seran faltes "molt greus" les que quedin tipificades com a tals en llei de les Corts Generals o de l'assemblea legislativa de la corresponent comunitat autònoma o pels convenis col·lectius en el cas de personal laboral, afegeix el citat Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.





En aquests casos s'atendrà a circumstàncies com el grau en què s'hagi vulnerat la legalitat; la gravetat dels danys causats a l'interès públic, patrimoni o béns de l'Administració o dels ciutadans; i el "descrèdit" per a la imatge pública de l'Administració.





Davant les faltes comeses, els empleats públics poden ser sancionats amb separació del servei; acomiadament disciplinari del personal laboral, que comportarà la inhabilitació per a ser titular d'un nou contracte de treball amb funcions similars; suspensió ferma de funcions, o de feina i sou en el cas del personal laboral, amb una durada màxima de sis anys; trasllat forçós, amb o sense canvi de localitat de residència, pel període que en cada cas s'estableixi; i "demèrit", que consistirà en la penalització a efectes de carrera, promoció o mobilitat voluntària.