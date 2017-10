Educació estudia presentar un altre requeriment contra Catalunya per adoctrinar

El ministre nega que hagi restat importància al conflicte en l'àmbit educatiu.





El Ministeri d'Educació, Cultura i Esport està estudiant presentar un tercer requeriment contra la Conselleria d'Ensenyament de la Generalitat davant l'arribada de noves denúncies sobre adoctrinament i assetjament a alumnes no independentistes en centres educatius d'aquesta comunitat autònoma.





Així ho ha anunciat el ministre d'Educació, Íñigo Méndez de Vigo, en declaracions als mitjans de comunicació al terme de la seva compareixença a la Comissió d'Educació del Congrés dels Diputats, on ha acudit a petició pròpia per tancar les compareixences sobre el Pacte social i Polític per l'Educació.





"Els anuncio que tinc una altra llista de noves denúncia s, que també posaré en coneixement de la de la consellera (Clara Ponsatí). Aquests casos cal investigar-los i veure el que hi ha de realitat en ells per prendre mesures oportunes", ha subratllat el ministre que desconeix el nombre de denúncies interposades davant la Inspecció educativa.





En aquest sentit, ha assenyalat que el seu departament les està analitzant abans d'interposar un nou requeriment.





Cal assenyalar que el primer d'ells, amb més d'una desena de casos, es va enviar a la Generalitat el passat 27 de setembre i el termini per a ser contestat per la consellera expira el pròxim divendres. El segon, el va enviar el 6 d'octubre. En total, responen a una trentena de casos.





"En el cas que no em resultin satisfactòries les respostes de la consellera, o no contesti, acudirem als tribunals", ha reiterat el titular d'Educació, que ha insistit que des del ministeri es prenen "molt seriosament aquest tema" i ha recordat que la primera responsable de la inspecció educativa és la comunitat autònoma i que la que depenen del seu departament, és a dir, l'Alta inspecció, "és subsidiària".





Méndez de Vigo ha negat que a la interpel·lació d'aquest dimecres al matí en el Ple amb el diputat d'ERC Joan Oloriz digués que a hores d'ara, no hi ha cap controvèrsia ni conflicte amb l'educació a Catalunya: "No crec que hagi dit això , no sé en quin context ni de quina manera ho he dit ".





En aquest sentit, ha explicat que el que volia manifestar és que els casos d'adoctrinament i assetjament denunciats són "puntuals" i que "no s'ha de llançar una sospita de cap tipus sobre tota la comunitat educativa". "Són casos puntuals i m'he referit a ells amb noms i cognoms", ha subratllat el ministre.





Després, un portaveu del ministeri ha aclarit que amb aquesta absència de controvèrsia i conflicte el ministre es referia a la "comunitat educativa" i no a la Generalitat a la qual ha enviat dos requeriments i estudia un tercer. "No minimitza. Amb la Generalitat el conflicte és evident", ha postil·lat el portaveu.