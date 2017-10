Sindicats de la Policia demanen la promesa equiparació salarial amb els Mossos

Tots els sindicats amb representació en el Consell de la Policia Nacional han enviat una carta als ministres de l'Interior i d'Hisenda, Juan Ignacio Zoido i Cristóbal Montoro -així com als grups parlamentaris del PP, PSOE i ciutadans- demanant que es deixin de "brindis al sol" a manera de proposicions no de llei (PNL) i que, a partir de 2018, comencin a aplicar la promesa equiparació salarial amb policies autonòmiques com els Mossos d'Esquadra.

Els representants dels policies nacionals lamenten que els diputats segueixin "explicant contes" al Congrés a manera de PNL, l'última ahir, en suport a les Forces de Seguretat de l'Estat i amb compromisos sobre una futura i inconcreta millora salarial.





"Diners hi ha", asseguren, "els comminem a que abans del 31 d'octubre presentin una iniciativa legislativa seriosa perquè l'1 de gener de 2018 estigui aprovat una partida de 400 milions d'euros".





SUP, CEP, UFP, SPP i ASP calculen en almenys 900 milions d'euros el cost que tindria equiparar en un sol any el sou dels policies i guàrdies civils amb el de les policies autonòmiques.









Llegeix la carta completa dels sindicats de la Policia a Pressdigital.