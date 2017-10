Sindicats de Bombers rebutgen el 155 i la DUI i demanen "diàleg i entesa"

Condemnen la "desproporció" de les mesures que el Govern de l'Estat.





Els sindicats dels Bombers de la Generalitat Catac -el majoritari-, UGT i Csif han rebutjat aquest dimecres qualsevol intervenció de les institucions catalanes i la "unilateralitat instal·lada al Govern" pel que aposten pel diàleg i l'entesa com a solució a Catalunya .





En un comunicat conjunt, els sindicats asseguren que els bombers són un col·lectiu "plural a imatge i semblança de la societat" a la qual serveixen, reaccionant després de diverses accions i comunicats de col·lectius com Bombers per la Independència.





Han ressaltat que la imatge corporativa dels Bombers ha estat sempre al servei dels més febles i ha estat i ha de ser paradigma de cohesió social: "Ningú es pot apropiar de la nostra imatge, ni parlar en el nostre nom ni menys manipular-nos amb interessos partidistes ".





"Cadascú és lliure de posicionar-se en l'àmbit individual però en l'àmbit col·lectiu ens devem a tot el poble de Catalunya sense cap distinció de classe, condició ni ideologia", han afirmat.





Condemnen la "desproporció" de les mesures que el Govern de l'Estat està prenent i rebutgen qualsevol intervenció de les institucions catalanes, al mateix temps que desaproven la via unilateral.





Asseguren que el seu deure i compromís és protegir les persones, béns i medi natural, així com prevenir i extingir incendis, i que aquest "no es veurà modificat per cap ingerència política, vingui d'on vingui".





"Els membres dels cossos de Bombers hem de preservar la nostra identitat respectant la pluralitat interna i social, el lliure pensament i l'esperit crític", asseveren.





Així mateix, afegeixen que per sobre de les seves autoritats estarà sempre el compromís de servidors públics i la seva professionalitat, i assegura que exerciran la seva autonomia defensant a tota la societat catalana.