La sub-17 es classifica per la final del mundial

La sub-17 està a un pas de la glòria.





La selecció espanyola Sub-17 s'ha classificat per a la final del mundial d'aquesta categoria després de vèncer 1-3 a Mali. Els de Denia s'enfrontaran a Anglaterra aquest dissabte a les 16 del vespre.





El davanter del FC Barcelona, Abel Ruiz, està destacant durant tot el torneig, i avui ha tornat a ser dels protagonistes en marcar dos gols, un d'ells molt aviat, de manera que es posaven les coses de cara tot just començar.





Els africans han jugat un gran partit, però. N'Diaye i Traoré han estat els encarregats de les ocasions més perilloses dels malians.





No obstant això, no va ser fins al minut 70, amb el partit ja sentenciat amb un contundent 0-3, quan el mateix N'Diaye s'ha encarregat de maquillar l'electrònic amb el gol africà que ha posat el 1-3 final.



A la rojita només li falta un últim esglaó per aconseguir l'únic títol que encara no està a les seves vitrines, i ho farà per primera vegada en una final completamenet europea, davant dels Anglesos, que també han arribat molt forts, amb un Phil Foden i jadon Sancho com a protagonistes.