ACS "encantada" amb què Caixabank entri al projecte Hotchief-Abertis

Caixabank hauria d'acceptar l'OPA en la modalitat de bescanvi d'accions.







ACS estaria "encantat" que Criteria CaixaHolding formés part com a soci del gegant mundial de construcció i concessions d'infraestructures que resultaria de la fusió de Hochtief i Abertis que el grup busca amb l'OPA que ha llançat sobre aquesta última empresa.





Així ho va assegurar el conseller delegat de Hochtief i ACS, Marcelino Fernández Verds, durant una presentació del seu projecte per a 'prendre' Abertis a la italiana Atlantia, estimat en 18.600 milions d'euros.





"Tenim una relació immillorable amb La Caixa, vam fundar amb ells Abertis el 2002 i vam estar vuit anys asseguts amb ells en el seu consell d'administració", va recordar en relació al grup ACS.





"Estaríem més que encantats de que CaixaBank estigui en el projecte", va assegurar.





Per a això, l'entitat que presideix Isidre Fainé, actual accionista de referència Abertis amb un 22,3% del seu capital, hauria d'acceptar l'OPA de Hochtief en la modalitat de bescanvi d'accions.





En l'opinió emesa sobre l'OPA d'Atlantia, Criteria i la resta del consell d'Abertis van valorar positivament el pla industrial de l'oferta italiana que passa per fusionar els dos grups en el primer grup mundial de concessions d'autopistes.





En el cas que acceptés la proposta de Hochtief, l'entitat tornaria a ser soci d'ACS, si bé el grup constructor diluirà per sota del 50% la participació del 71,7% que actualment té a la constructora alemanya com a conseqüència de l'ampliació de capital que la companyia alemanya realitzarà per cobrir el 20% de l'OPA.





FUNDACIÓ D'ABERTIS





Fernández Verds revelar que el seu contra OPA a Abertis és una "reedició a escala mundial" de l'acord amb l'ACS i la llavors La Caixa van fundar en 2002 Abertis mitjançant la fusió de les autopistes que Aurea, Acesa i Iberpistas tenien a Espanya.





"Se'ns va venir a la memòria la fundació d'Abertis i la nostra pròpia història", va confessar.





"En el fons no és una idea nova, es tracta d'aprofitar el moment del mercat per tornar a fer-ho però a escala global", va detallar en relació al moment en què va sorgir la seva intenció de fer-se amb l'empresa d'autopistes.





En l'actualitat, amb la seva contra OPA al grup que dirigeix Francisco Reynés, ACS pretendre conformar un grup únic mundial de construcció i concessions d'infraestructures.





El número dos del grup que presideix Florentino Pérez ha assegurat que ACS ha llançat l'OPA competida de la Atlantia per "voluntat pròpia". "Va ser per la meva pròpia voluntat", va confessar, per a més detallar que van començar a pensar-hi "unes setmanes abans que Atlantia anunciés la seva intenció de fer-se amb Abertis".