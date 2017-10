Oncòlegs demanen augmentar les seves plantilles per sobresaturació de les consultes

Cada any es diagnostiquen uns 250.000 casos de càncer.





La Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica (SEOM) alerta d'un dèficit d'uns 200 especialistes en l'abordatge del càncer a Espanya i demana que s'incrementin gairebé un 20 per cent les plantilles dels Serveis d'Oncologia ja que actualment les consultes estan ja "sobresaturades ".





"Cada any es diagnostiquen uns 250.000 nous casos de càncer, però el problema no és d'incidència sinó de prevalença, perquè cada vegada es curen més pacients", ha defensat el president d'aquesta societat científica, Miguel Martín, durant el congrés SEOM 2017 que comença aquest dimecres a Madrid sota el lema 'Oncologia de Futur'.





Malgrat l'absència de registres oficials sobre el nombre d'especialistes en el Sistema Nacional de Salut (SNS), un recent estudi estima que a Espanya hi ha actualment uns 1.140 oncòlegs treballant a temps complet en la sanitat pública i privada, enfront dels 1.352 que serien necessaris tenint en compte l'impacte del càncer a Espanya, que "és ja la primera causa de mort a Espanya".





De fet, Martín ha reconegut que malgrat que l'Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana que tot pacient amb càncer sigui vist per un oncòleg en alguns casos "no sempre és així" per la sobrecàrrega assistencial de les consultes.





Malgrat tot, actualment els oncòlegs veuen a una mitjana de 20-30 pacients al dia en les seves consultes, ha apuntat la vicepresidenta i pròxima presidenta de SEOM, Ruth Vera, tot i que amb aquesta saturació pot augmentar el risc d'errors mèdics.





"N'hi hauria prou amb incrementar un 2,5 per cent cada any el nombre de nous oncòlegs per poder arribar a una ràtio òptima", ha insistit el coordinador científic del Congrés, César Rodríguez.





Tot just dos punts més que actualment, i per això demana a les comunitats autònomes "que els MIR que acaben el seu període de residència tinguin després una oferta d'ocupació".





MÉS ONCOLOGIA





SEOM també denuncia un "dèficit" de formació en Oncologia a les facultats de Medicina i reclama que els estudiants comencin a conèixer l'especialitat "des del punt de vista teòric i pràctic" abans del que ho fan ara, encara que després s'acabin dedicant a una altra especialitat.





"No és un capritx ni corporativisme, és una necessitat. Es faci el que es faci, cada vegada hi haurà més malalts de càncer", ha insistit Martín.





Que també critica que aquesta falta de formació propiciï que molts metges de família tinguin "por" a atendre un pacient amb càncer "i fer coses que puguin tenir una repercussió negativa en la malaltia".





Més encara, segons subratllen aquests especialistes, quan els metges d'Atenció Primària poden ser claus en el seguiment dels pacients ja curats, coneguts com els 'llargs supervivents', per descongestionar així les consultes d'Oncologia i aconseguir que aquests especialistes puguin dedicar també temps a la investigació.





Tot i això, el president de SEOM ha assenyalat que el SNS és "un dels més eficients del món" en el tractament del càncer, malgrat que "hi continua havent necessitats i iniquitats que cal corregir", i reclama una major inversió en sanitat .





% DEL PIB PER SANITAT





En aquest sentit, Martín ha criticat el Govern pretengui reduir el percentatge del PIB destinat a sanitat quan "cada vegada hi ha una població més envellida que necessitarà més recursos".





"Als metges no ens fan ni cas. Els polítics tenen una visió a curt termini quan la sanitat necessita fer planificacions a mig-llarg termini, encara que després no vagin a veure els resultats. Sobretot perquè tots serem pacients en algun moment", ha assenyalat.