El Senat debat l'aplicació del 155 sense Puigdemont

El Senat es prepara per iniciar el debat i votació de les mesures que el Govern vol aplicar a Catalunya a l'empara de l'article 155 de la Constitució, amb la incertesa de què passarà al Parlament ja que s'ha convocat un Ple que arrencarà a les 16.00 hores i continuarà el divendres per abordar precisament l'aplicació del 155.





A les 10.00 conclou el termini perquè la Generalitat presenti al·legacions i comuniqui també si envia a algú per defensar-les, tot i que aquest dimecres ja s'ha confirmat que no serà el president català, Carles Puigdemont, qui ho faci.





La presència del president català es donava per segura al Senat dimecres, segons diferents fonts parlamentàries, però a primera hora de la tarda es confirmava que renunciava a comparèixer.





La ponència es reunirà a porta tancada a les 12.00 hores. Sobre la taula tindrà l'acord del Govern, les al·legacions que presenti la Generalitat, si les presenta, i les aportacions que vulguin realitzar els grups. Com que no es pot presentar una esmena a la totalitat, un veto, hi ha partits que estudien rebutjar el document mitjançant esmenes parcials, com el PDeCAT i Units Podem.





També el Grup Socialista del Senat estudia presentar una modificació al text, que ha arribat a la Cambra pactat pel seu partit amb el Govern. La via per fer-ho pot ser a través de la ponència de demà o mitjançant un vot particular en el Ple de divendres.

SANTAMARÍA SERÀ LA PONENT





La vicepresidenta del Govern, ministra de la Presidència i per a les Administracions Territorials, Soraya Sáenz de Santamaría, defensarà la posició del Govern davant l'aplicació de l'article 155 per fer front a la situació política oberta a Catalunya.





Es preveu que el cap de l'Executiu, Mariano Rajoy, farà el mateix divendres davant del Ple de la Cambra Alta.





PLE DEL PARLAMENT





El que succeeixi a la Cambra catalana tindrà lloc al mateix temps que la feina que ha de fer el Senat ja que el Ple del Parlament començarà a les 17.00 hores i continuarà el divendres; la comissió del Senat arrencarà a les cinc de la tarda, i el Ple se celebrarà el divendres a les 10.00 hores.





Fonts del Govern assenyalen que si hi ha una convocatòria creïble d'eleccions, el Senat podria donar-li al "botó de pausa" i no votar pel 155 o fins i tot deixar en suspens l'aprovació del dictamen de la comissió.





Hi ha la possibilitat de demanar des del Senat un aclariment a Puigdemont, el que retardaria la votació i execució de les mesures preses a l'empara d'aquest article.





No obstant això, aquesta possibilitat d'una convocatòria electoral que aturi el procés comença a ser remota, segons les mateixes fonts. També ho és cada vegada més per al PSOE, el portaveu al Senat, Ander Gil, confessava aquest dimecres ser ja "poc optimista" sobre les possibilitats d'evitar l'aplicació del 155.