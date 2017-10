SCC denuncia que "l'escola catalana" és un projecte polític del nacionalisme

L'entitat denuncia que la immersió lingüística no és model de consens.





Davant el manifest i les declaracions de les entitats que integren el Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE), Societat Civil Catalana (SCC) considera que és necessària i legítima la crítica a l'escola catalana.





Així l'entitat denuncia que l'anomenada "escola catalana" és un projecte polític del nacionalisme articulat al voltant de la llengua catalana ia una idea de Catalunya com un ens completament diferenciat d'Espanya.





Així com que el de model d'immersió lingüística no és un model de consens i que els dirigents nacionalistes pretenen fer creure que "la llengua materna no és important ni necessària en l'educació".

"El discurs nacionalista que els nens són" esponges "i poden escolaritzar-se en qualsevol llengua no es basa en cap dada objectiva. La llengua materna és important i necessària en les seves dues dimensions: la cognitiva i l'afectiva", sosté l'entitat.



Davant l'afirmació del manifest de MUCE que "l'educació pública ha estat i és la garant del clima de respecte social que vivim al nostre país", Societat Civil Catalana considera "profundament irresponsable" haver col·locat als centres escolars en el focus del 1-O, així com haver celebrat festes d'inauguració de curs per mantenir oberts, durant aquest cap de setmana, el que en realitat eren col·legis electorals.





Així, afirmen haver rebut "una allau de queixes" pels fets aquests dies a les aules que "se sumen a altres prèvies" i que posen de manifest que hi ha importants problemes en l'anomenada "escola catalana" que en absolut són casos aïllats.





Encara defensen que no implica una "condemna generalitzada", sí que fa injustificable un "tancament de files" per donar a entendre que no passa res.





L'entitat ha obert una bústia escuelaneutral@societatcivilcatalana.cat per recollir proves que avalin l'obertura d'un "debat en profunditat" sobre el sistema educatiu català.