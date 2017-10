Santamaría defensa aquest dijous la posició del Govern central en la comissió del Senat sobre el 155

Santamaria defensa al Senat l'aplicació del 155









La vicepresidenta del Govern central, ministra de la Presidència i per a les Administracions Territorials, Soraya Sáenz de Santamaría, defensa aquest dijous al Senat la posició del Govern central davant l'aplicació de l'article 155 per fer front a la situació política oberta a Catalunya. Està previst que el cap de l'Executiu, Mariano Rajoy, farà el mateix divendres davant del Ple de la Cambra Alta.





No obstant això, el president de la Generalitat , Carles Puigdemont, finalment no acudirà al Senat per exposar la seva posició contrària a la posada en marxa d'aquest precepte constitucional. El president del Senat, Pío García-Escudero, li havia ofert comparèixer dijous a les 17.00 hores en comissió o divendres a les 10 davant del Ple de la Cambra Alta, però ha declinat les dues opcions.





Al Govern central creuen que quan "un no ve als llocs és perquè no vol parlar" i recorden que no "sorprèn" perquè mostra la mateixa actitud que ha exposat aquests últims mesos. "És clar que no vol dialogar", ha recalcat el portaveu de l'Executiu i ministre d'Educació, Cultura i Esport.





RESPOSTA A LES AL·LEGACIONS DE LA GENERALITAT





Fonts del Govern sí que han confirmat que Puigdemont sí que presentarà un document amb al·legacions contra l'aplicació d'aquest article de la Carta Magna. I la vicepresidenta del Govern central serà l'encarregada de respondre a aquestes al·legacions en la seva intervenció en comissió al Senat, que tindrà lloc a partir de les 17.00 hores.





Es preveu que Rajoy també prengui la paraula el divendres al matí en el Ple de la Cambra que donarà autorització a l'executiu per aplicar el 155, si bé Moncloa no ho ha confirmat encara oficialment. El Govern estatal estudia reunir aquesta mateixa tarda el Consell de Ministres per analitzar com s'apliquen aquestes mesures, que inclouen la destitució de Puigdemont i el seu govern, així com la retallada de les funcions del Parlament.