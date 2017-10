El Barça negocia un contracte de publicitat històric amb la farmacèutica Grífols

El contracte que s'està negociant no té precedents.





La farmacèutica catalana, Grífols, estaria negociant amb el Barça per convertir-se en un dels majors patrocinadors del club. Segons 'El club de la mitjanit', de Catalunya Ràdio i Esport 3, l'empresa posaria nom al Camp Nou per als propers 30 anys.





Segons expliquen, el FC Barcelona tindria a Grífols en una posició avantatjosa per culminar amb èxit les negociacions. Hi haurien diverses ofertes a sobre de la taula, però la potència europea i mundial d'hemoderivats és la que té més opcions.





Tant és així que el monstre de la farmacèutica podria arribar a pagar més de 400 milions per a què el seu nom estigués estampat a la façana del Camp Nou durant els propers 30 anys, una oferta rècord en el món de l'esport.





NÚMEROS SENSE PRECEDENTS





Avui en dia, el MetLife Stadium (estadi dels New York Jets i els New York Giants de la NFL) és l'estadi amb un contracte més suculent d'aquest tipus, ja que van arribar a signar 400 milions de dòlars per un contracte de 25 anys amb MetLife.





Tot i que el programa no especifica cap xifra en concret, el fet que el contracte sigui per 30 anys suggereix que el contracte superaria amb escreix els 390 milions d'euros que va pagar la major asseguradora dels Estats Units a les franquícies novaiorqueses.