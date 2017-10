Santi Vila comunica a Puigdemont la seva renúncia com a conseller

Santi Vila acaba presentant la seva dimissió davant d'una inmidente DUI.





El govern català viu moments d'enorme tensió. Per això sembla ser que el conseller d'Empresa, Santi Vila , va renunciar aquest dimecres a seguir en l'executiu, hores abans que el president anunciï en el ple del 'Parlament' la seva decisió sobre el futur del procés.





La sortida de Vila anuncia temps de turbulències en l'equip de la Generalitat. Vila no ha volgut fer pública la seva renúncia, tot i que se l'ha comunicat oficialment al president i als seus més propers col·laboradors.





El seu cap de premsa publicava un 'tuit' en què negava aquest extrem. Oficialment, no ha deixat el 'Govern' però ha traslladat en ferm la seva dimissió. "Aquesta fora", ha comentat en privat un dirigent del PDeCat.





No és l'únic conseller crític amb l'opció de la independència. A la reunió de dimarts passat, diversos membres de l'Executiu van mostrar la seva oposició ferma a aquesta possibilitat. Meritxell Borràs (Interior), Toni Comín (Sanitat) o Carles Mundó (Justícia) van avalar l'opció de les eleccions constituents. Cap parlar d'abandonar el vaixell, malgrat que, a l'assetjament que pateixen a les xarxes socials. Tant que Comin i Mundó, tots dos d'ERC, van desmentir aquesta possibilitat en dos comunicats per tallar la polèmica.





Santi Vila era el 'vers solt' del Govern català. Alcalde de Figueres ha estat un lleial interlocutor amb el Govern del PP, especialment amb Ana Pastor en els seus temps d'ministra de Foment. Se'l veu bé a Madrid, no s'ha cremat en el deliri separatista, manté excel·lents llaços amb el món empresarial, no està contaminat pel pujolisme corrupte i no manca d'ambició.





Té 44 anys, és llicenciat en Història, va començar la seva vida política a ERC, va passar després al PDeCat fins situar-se al sector més moderat del partit. "Algú com ell, assenyat i amb els peus a terra, necessitaríem a Catalunya", va dir un membre de l'equip de Rajoy després de mantenir amb ell la seva primera reunió.





LA REUNIÓ DE PUIGDEMONT durar 7 HORES





Puigdemont ha debatut la DUI durant 7 hores al Palau de la Generalitat.





La reunió que han celebrat aquest dimecres el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, tots els consellers del Govern i partits i entitats sobiranistes ha finalitzat aquest dijous sobre la 2 hores de les matinada, després de set hores de trobada o, segons fonts del Govern.





Tots els agents implicats segueixen negociant una resposta a l'aplicació de l'article 155 per intervenir l'autonomia de Catalunya, i encara que la majoria s'inclinen per declarar la independència, segueix sense haver-se pres una decisió definitiva, han explicat fonts coneixedores.





El debat segueix obert fins al punt que els presents s'han tornat a citar aquest dijous al matí, unes hores abans que comenci el ple del Parlament que ha d'abordar la resposta a l'aplicació de l'article 155.





A banda dels consellers, a la reunió han assistit el líder d'JxSí al Parlament, Lluís Corominas; la portaveu del grup i secretària general d'ERC, Marta Rovira; la coordinadora general de l'PDeCAT, Marta Pascal; el número dos del partit, David Bonvehí, i l'expresident de la Generalitat, Artur Mas .





També ha acudit representants d'entitats de sobiranistes com el vicepresident de l'ANC, Agustí Alcoberro; el portaveu d'Òmnium, Marcel Mauri; el president de l'Associació Catalana de Municipis (ACM) i alcalde de Premià de Mar (Barcelona), Miquel Buch, i la de l'Associació de Municipis per la Independència i alcaldessa de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), Neus Lloveras