Votarà el parlament la independència o es degollarà Puigdemont?

El govern de Puigdemont es fa miques amb la DUI.





Ara sí que entrem ja a la recta final del desafiament de Puigdemont & Junqueras a l'Estat de Dret. La negativa del president de la Generalitat a intervenir al Senat, amb l'excusa que no serviria de res, que la decisió d'aplicar el 155 està ja presa, ha caigut com una gerra d'aigua freda sobre la ciutadania de Catalunya que encara creia en "el seny" d'aquesta classe política que han abandona les lleis i el sentit comú.





Entre aquest dijous i divendres, en seu parlamentària, Puigdemont anunciarà la DUI. ¿Votació inclosa? O senzillament es va a l'escorxador ell sol. Crec que no ho posarà a votació, perquè corre el risc que alguns diputats del PDeCat no obeeixin les seves ordres. Queda poc temps per conèixer el desenllaç final de la primera part del relat programat pels caps pensants del procés. Aquests que estan a l'ombra i que han manejat com ningú els fils d'unes titelles obedients, amb orelleres i disposades a passar a la història. És el més important que han fet en la seva vida. La ciutadania, que es tingui cura tota sola. Poc els importen els successos que vindran a continuació. És l'hora de prendre els carrers "pacíficament", qualificatiu que ja no es podrà aplicar, està claríssim que no serà així.





El vicepresident, Junqueras, en una entrevista a un mitjà estranger, deia que no quedava més remei que proclamar la DUI. Per què ?. Perquè el relat que han vingut utilitzant durant tant de temps ha de seguir aplicant-se, amb les mateixes mentides que ho han fet al llarg d'aquests anys. La inversió en els mitjans internacionals perquè expliquessin el que està succeint a Catalunya, els ha servit fins fa pocs dies. Ara, el 90% dels periodistes s'han adonat que darrere de les explicacions, les manipulacions i els compliments, només hi havia frau. Al final tot aquest muntatge ha servit perquè els periodistes es donin conten de la gran mentida predicada. Els col·legues no són idiotes, tenen criteri propi i són professionals.





Junqueras, a qui el coneixem quan menteix i està nerviós, en aquesta entrevista ha mostrat aquestes dues premisses: estava nerviós i ha mentit amb una cara tremendament dura. Té clar, com hem dit ja en altres ocasions, que el seu somni d'arribar a la presidència de la Generalitat s'ha esfumat, com altres tantes coses amb les que somiava.





Mentrestant, els dos agitadors de masses, no estan en actiu per carregar-se de la intendència dels carrers. Ara aquest paper va a anar a càrrec dels anti sistemes, amb les conseqüències que tots imaginem. Tan poc cal oblidar que, a l'altra banda del carrer hi ha els de la ultradreta que van fer tres quarts del mateix. Els extrems sempre es toquen, no ho oblidem.





En tot aquest procés, hi ha el paper que van a ocupar els mossos, acataran les lleis ?. I de la resta de funcionaris als quals se'ls han posat en una situació realment compromesa, ja es vora





I finalment, la ciutadania, dividida en dues. Molts dels quals, d'un costat i de l'altre, amb odis, set de venjança, pors i molts d'ells disposats a tot. Situació molt preocupant que pot acabar realment malament.





Aquests insensats dirigents independentistes van a deixar el país en una situació realment preocupant i amb la por al cos a tots els ciutadans per la incertesa de moltes coses.





La prescripció d'ansiolítics ha augmentat considerablement- d'això no parla el conseller Comín-. El mateixos que l'insomni que estan patint milers de catalans.





Deia Titus Livi que "En un poble lliure, és més poderós l'imperi de la llei que el dels home".