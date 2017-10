L'administrador concursal d'Unipost anuncia un primer ERO de 560 treballadors

Unipost presenta expedient de regulació d'ocupació









L'administrador concursal de l'empresa postal Unipost, el bufet d'advocats Jausàs, ha anunciat el primer expedient de regulació d'ocupació (ERO) per acomiadar 560 treballadors --25% de la plantilla- per desembre.





El administrats concursal ha exposat en la reunió d'aquest dimecres un calendari en el qual s'especificava que la resta de plantilla seria comiat al maig de 2018 (1.730 persones) en el cas que no es trobés cap comprador.





"El període entre desembre i maig s'ha donat per donar continuïtat a la plantilla ia l'empresa i poder tenir temps per buscar un comprador", segons fonts sindicals, i han assegurat que de moment no hi ha hagut cap interessat.





Han incidit que el calendari és "provisional" i que està subjecte a tot tipus de canvis, entre ells la facturació de la companyia i els possibles compradors interessats.





Unipost va instar a concurs voluntari de creditors en 12 de juliol per insolvència, amb uns actius de 40,6 milions d'euros davant uns passius de 47,4 milions d'euros.