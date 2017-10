L'atur baixa en 182.600 persones i se superen els 19 milions d'ocupats

A tancament de setembre hi havia a Espanya 19.049.200 ocupats









L'atur va baixar en 182.600 persones en el tercer trimestre de l'any respecte al trimestre anterior, un 4,6% menys, cosa que va situar el nombre total de desocupats en 3.731.700 persones, la seva xifra més baixa des del quart trimestre del 2008, segons dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA) publicades aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).





Així, la taxa d'atur va baixar una mica més de vuit dècimes en el tercer trimestre, fins situar-se al 16,38%, també el seu nivell més baix des de finals de 2008. En l'últim any, l'atur s'ha reduït un 13,6 %, amb 589.100 desocupats menys.





El descens de la desocupació en el tercer trimestre (182.600 aturats) és el menys acusat des del tercer trimestre del 2013, quan l'atur es va reduir en 104.000 persones. En els tercers trimestres de 2014, 2015 i 2016 la caiguda va ser més gran.





En contrast, la creació d'ocupació si va superar la d'anteriors trimestres. Entre juliol i setembre es van crear 235.900 llocs de treball (+ 1,2%), el que va situar la xifra d'ocupats per sobre dels 19 milions per primera vegada des del tercer trimestre del 2009. En concret, a tancament de setembre hi havia a Espanya 19.049 .200 ocupats.





En els últims dotze mesos, l'ocupació ha augmentat en 521.700 persones, a un ritme del 2,8%, similar al registrat en el trimestre anterior.





Al tancament del primer semestre hi havia a Espanya 22.780.900 actius, dels quals 19.049.200 tenien una feina i 3.731.700 estaven a l'atur. El nombre d'actius es va incrementar en 53.300 persones en el tercer trimestre (+ 0,2%), de manera que la taxa d'activitat va repuntar lleugerament, fins al 58,9%. En l'últim any, els actius s'han reduït en 67.400 persones (-0,3%).





Bona part dels llocs de treball creats entre juliol i setembre pertanyien al sector privat, que va registrar un avanç de l'ocupació de 177.600 persones (+ 1,1%), mentre que l'ocupació pública va augmentar en aquest trimestre en 58.300 persones (+1,9 %).