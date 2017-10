La nova llei de l'autònom entra en vigor amb millores en maternitat

Els autònoms compten amb nous recursos









La Llei de reformes urgents del Treball Autònom entrarà en vigor aquest dijous després de la seva publicació aquest dimecres al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) i inclou mesures per augmentar la protecció social, com estendre les bonificacions del 100% de la base de cotització per als autònoms durant les baixes de maternitat, paternitat, adopció, acolliment i risc durant l'embaràs o lactància, sense necessitat que hagin de ser substituïts per un altre treballador.





No obstant això, algunes mesures contemplades en la llei no entraran en vigor fins l'1 de gener de 2018. Entre aquestes últimes es troben l'ampliació a un any de la tarifa plana de 50 euros per a nous autònoms, l'augment de les bonificacions de la tarifa plana fins als 24 mesos (els sis mesos següents als dotze mesos de la tarifa de 50 euros hi haurà una bonificació del 50%, que serà del 30% en els últims sis mesos), i la reducció a la meitat dels recàrrecs per retard en els pagaments a la Seguretat Social.

També entraran en vigor l'1 de gener de 2018 les deduccions en l'IRPF per assegurances de malaltia, per les despeses de subministrament d'aigua, llum, electricitat i telefonia per a l'habitatge habitual si l'autònom treballa des de casa (deducció del 30%), i per les despeses de manutenció. Les deduccions per aquest últim concepte seran de fins a 26,67 euros diaris quan aquests pagaments es realitzin de forma electrònica en establiments d'hostaleria i restauració, i de fins a 48,08 euros diaris en el cas que sigui a l'estranger.

Un altre aspecte d'aquesta llei que té efectes des del 1 de gener de 2018 són els canvis en les altes i baixes en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA).

Així, d'acord amb aquesta nova norma, els autònoms podran canviar de base quatre vegades a l'any en lloc de les dues actuals i les baixes i altes en el RETA es podrien realitzar fins a tres vegades a l'any, sent efectives en el dia realitzat. D'aquesta manera, únicament es pagarà la quota dels dies en què l'autònom estigui donat d'alta i no el mes complet.

La base mínima de cotització per als autònoms que comptin amb deu o més treballadors contractats serà fixada específicament cada any en la llei de pressupostos generals de l'Estat, en comptes d'estar vinculada a la base de cotització dels treballadors del Règim General.

Aquesta reforma, promoguda per Ciutadans, va ser aprovada pel Congrés el passat 29 de juny. El Senat va donar el vistiplau a la llei el passat 11 d'octubre i ja només quedava la seva publicació en el BOE per posar-se en marxa.

DESCOMPTES PER MATERNITAT





La Llei de Reformes del Treball Autònom inclou mesures per augmentar la protecció social dels autònoms, estenent les bonificacions del 100% de la base de cotització per als autònoms durant les baixes de maternitat, paternitat, adopció, acolliment i risc durant l'embaràs o lactància , sense necessitat que hagin de ser substituïts per un altre treballador.

Així mateix, aquesta bonificació serà compatible amb les bonificacions aplicables als contractes amb persones desocupades que substitueixin treballadors autònoms durant aquests períodes de descans.

Per a les dones que hagin cessat la seva activitat i tornin després de la baixa de maternitat, adopció, guarda, acolliment o tutela, la tarifa de cotització serà de 50 euros al mes durant el primer any o una bonificació del 80% sobre la quota per contingències comunes en els supòsits que tinguin altres bases de cotització. Així mateix, l'edat del menor la cura dóna dret a bonificacions s'eleva de 7 a 12 anys.

D'altra banda, s'amplia la cobertura de les contingències professionals per als accidents 'in itinere' i la participació dels treballadors autònoms en programes de formació i informació respecte a la prevenció de riscos laborals.

A més, la norma també permet la compatibilització del treball i el cobrament del 100% de la pensió sempre que l'autònom tingui contractat, com a mínim, a un altre treballador per compte aliè.

Així mateix, també es clarifica l'obligatorietat de donar-se d'alta per a aquells treballadors amb ingressos baixos i que no superin en el còmput anual el Salari Mínim Interprofessional, així com la posada en marxa d'una cotització especial per a autònoms a temps parcial, així com la jubilació parcial. Totes aquestes qüestions han de definir-se en la Subcomissió del Congrés per a la reforma del RETA.

D'altra banda, la nova llei reforça la figura del familiar col·laborador, amplia les bonificacions en les quotes a la Seguretat Social per la contractació de familiars per part dels treballadors autònoms i redueix el grau de discapacitat dels fills d'un treballador autònom major de 30 anys per a l'accés a ajuts, amb incentius perquè aquests puguin ser contractats com a treballadors per compte aliè.

FINS QUATRE ANYS PER CONVERTIR BONIFICACIONS EN REDUCCIONS





En una de les disposicions addicionals d'aquesta llei, apareix una de les mesures que el Govern va anunciar en el seu dia per alleujar els comptes de la Seguretat Social: la conversió de bonificacions en reduccions de quotes. La norma estableix un termini màxim de quatre anys per realitzar aquesta conversió, que serà progressiva, i sempre que el pressupost del SEPE pugui assumir-ho.

Les reduccions de cotitzacions a la Seguretat Social o tarifes planes es financen amb càrrec al pressupost de la Seguretat Social, per la qual cosa el sistema perd ingressos per aquesta via, mentre que les bonificacions són suportades per l'Estat a través del pressupost del Servei Públic d' ocupació (SEPE).

Si les reduccions passen a convertir-se en bonificacions, l'import de les mateixes el finançaria l'Estat a través del SEPE i aquest es ingressaria a la caixa de la Seguretat Social. En Ocupació calculen que serien uns 1.900 milions d'euros.