​Vint cançons arriben a la primera fase del Premi Miquel Martí i Pol al millor poema musicat

El Palau de la Música acollirà la gala dels premis Miquel Martí i Pol









El certamen Terra i Cultura 2017, impulsat pel Celler Vall Llach, ha anunciat les 20 propostes preseleccionades que optaran al X Premi Miquel Martí i Pol, dotat amb 5.000 euros i una escultura original de Josep Bofill.





D’aquesta vintena, triada d’entre més de 500 propostes, només en poden quedar cinc finalistes, que es coneixeran el proper 7 de novembre.





El nom de la cançó guanyadora es farà públic dijous 16 de novembre en la gala celebrada al Palau de la Música dins del festival Músiques Sensibles, en el marc del qual es programa un concert on actuaran guanyadors d’anteriors edicions del premi.





El jurat està format per Lluís Llach; Laura Aymerich; Laura Borràs, directora de la Institució de l'Institut de les Lletres Catalanes; Josep Roca, sommelier del restaurant El Celler de Can Roca; Ramon Muntaner, director de la SGAE a Catalunya i Balears, i Lluís Gendrau, director editorial del Grup Enderrock.





Els cinc poetes més musicats del total d’obres rebudes han estat Josep Palau i Fabre (31), Miquel Desclot (30), Jacint Verdaguer (27), Enric Casasses (25) i Pere Quart (20). El jurat valora tant els enregistraments inèdits presentats al Celler com les edicions publicades en qualsevol format, físic o digital, al llarg del període anual.





D'entre tots els poemes musicats el darrer any i les propostes inèdites enviades al celler de Vall Llach, el músic i promotor del certamen ha escollit aquestes vint:





- "The More Loving One", de W.H. Auden, adaptat per Mishima a "Qui més estima"

- "Adéu-siau, plaers del món", de Jacint Verdaguer, per Obeses

- "Passa la llum", de Josep Palau i Fabre, per Raül del Moral amb Judit Neddermann

- "Victòria", de Montse Gort, per Laia Rius

- "Lluna d'aigua", de Pere Colom, per Sebastià Rigo

- "Podries", de Joana Raspall, per Gemma Humet

- "Serenada d'hivern", de Josep Carner, per Víctor Bocanegra

- "Lo meu nom és xeic!", de Jon Gras, per Quico El Célio, el Noi i el Mut de Ferreries

- "No he desitjat mai cap cos com el teu", de Vicent Andrés Estellés, per Maria Arnal i Marcel Bagés

- "Esbós de xiquet eixint d'escola", de Marc Granell, per Urbàlia Rurana

- "Salvador Dalí", de Josep Palau i Fabre, per Ramon Mirabet amb Toni Xuclà

- "L'impossible", de Josep Palau i Fabre, per Menaix a Truà

- "L'estranger", de Josep Palau i Fabre, per Gerard de Pablo amb Toni Xuclà

- "Serem cendra", de David Caño, per Ferran Palau

- "Barcelona ets tu", de David Caño, per Ovidi3 i Mireia Vives