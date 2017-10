La CUP lamenta que l'opció de convocar d'eleccions "guanyi pes"

El debat del 155 arriba al Parlament









El diputat de la CUP Carles Riera ha assegurat aquest dijous que l'opció que el president del Govern, Carles Puigdemont, convoqui eleccions autonòmiques anticipades "guanya pes", el que ha lamentat.





"En les últimes hores, en els últims moments, tots els escenaris tornen a estar sobre la taula i és més, sembla que guanya pes, guanya probabilitat, la possibilitat que el president convoqui eleccions autonòmiques anticipades", ha explicat en declaracions als periodistes al Parlament.





Ha advertit que la CUP no donaria suport aquesta opció, però ha confiat que "encara hi ha temps" per corregir i declarar la independència i proclamar la república.





Puigdemont ha tornat a convocar una reunió al Palau de la Generalitat als consellers i als partits aquest dijous, i des de dimecres les trobades s'han anat multiplicant.





La vicepresidenta del Govern espanyol, ministra de la Presidència i per a les Administracions Territorials, Soraya Sáenz de Santamaría, defensa aquest dijous al Senat la posició del Govern central davant l'aplicació de l'article 155 per fer front a la situació política oberta a Catalunya. Està previst que el cap de l'Executiu, Mariano Rajoy, farà el mateix divendres davant del Ple de la Cambra Alta.