El TS té sobre la taula dos recursos del Govern contra la posada en marxa del 155

El 155 arriba al TS









La Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Suprem ha registrat aquest dijous dos recursos presentats per la Generalitat de Catalunya i pels membres d'aquest Govern de forma particular en què demanen l'anul·lació de l'acord del Consell de Ministres de dissabte passat que va posar en marxa l'aplicació de l'article 155 de la Constitució i va enviar al Senat un paquet de mesures per fer front al procés independentista.





En tots dos es demana la mesura "cautelaríssima" de deixar en suspens la decisió del Govern de Rajoy, per la qual cosa l'alt tribunal haurà de respondre en un termini màxim de 48 hores, han assenyalat fonts d'aquest òrgan.





Un dels recursos ha estat presentat per la Generalitat mentre que l'altre ho subscriuen de forma personal el president, Carles Puidemont; el vicepresident, Oriol Junqueras i la resta del membres del Govern per la via de la protecció de drets fonamentals, segons les mateixes fonts.





Entre altres mesures, el Govern de Mariano Rajoy demana al Senat, emparant-se en l'article 155 de la Constitució, cessar el president de la Generalitat i la resta de l'Executiu català. També reclamarà per a si la capacitat de dissoldre el Parlament autonòmic i ha anunciat la seva intenció de convocar eleccions en un termini màxim de 6 mesos.





També s'insta el Senat a debatre "mesures singulars" sobre les àrees de seguretat i ordre públic, de manera que el Ministeri d'Interior pot dictar instruccions directes als Mossos i "en el cas que sigui necessari" seran substituïts per la Policia i la Guàrdia Civil.





A més, podrà exercir "les competències necessàries" en matèria econòmica, financera, tributària i pressupostària per a "garantir la prestació dels serveis públics essencials", i alhora que vetllarà per la transmissió d'una informació "veraç, objectiva, equilibrada i respectuosa" amb el pluralisme polític en els mitjans públics catalans, entre ells TV3.