​Vaga d'estudiants a les universitats catalanes amb seguiment desigual

Manifestació d'estudiants a Barcelona: 'Ara República!'





Les universitats catalanes han registrat un seguiment desigual de la convocatòria de vaga estudiantil convocada per la plataforma Universitats per la República per a la jornada d'aquest dijous per reclamar la declaració d'independència i la llibertat de Jordi Cuixart (Òmnium) i Jordi Sánchez (ANC).





La Guàrdia Urbana ha xifrat en uns 9.000 els assistents a la manifestació estudiantil d'aquest dijous a Barcelona i que la plataforma Universitats per la República eleva a 20.000.





L'activitat docent s'ha suspès completament en les facultats de Filosofia i de Geografia i Història, i s'han cancellat les classes en Belles arts, Matemàtiques i Informàtica, Educació i Filologia, i en la resta de centres el seguiment ha estat desigual.





La Autònoma de Barcelona (UAB) ha xifrat el seguiment en un 70% amb un seguiment majoritari en les facultats d'Economia i Empresa, Ciències Polítiques i Sociologia, Dret, Filosofia i Lletres i Ciències de l'Educació.





L'adhesió ha estat "irregular" en la Politècnica de Catalunya (UPC), mentre que en la Pompeu Fabra (UPF) el seguiment ha estat moderat als campus Mar i Ciutadella i baixa en el del Poblenou.





També ha estat desigual en la Universitat de Lleida (UdL), amb un atur significatiu en la facultat de Ciències de l'Educació i l'Escola d'Agrònoms, i en la de Girona (UdG) s'ha suspès completament l'activitat en les facultats de Lletres i Dret.





El seguiment de la convocatòria de vaga també ha estat "molt alt" en les facultats de Ciències Econòmiques i Empresarials, Educació i Psicologia i Turisme de la UdG, i en la resta de centres ha estat desigual.





En la Rovira i Virgili de Tarragona (URV) el seguiment ha estat total en la facultat de Turisme i Geografia, i majoritari als campus Bellisens, Sescelades i Terres de l'Ebre, així com la seu del Vendrell.





RECLAMEN LA REPÚBLICA





El portaveu d'Universitats per la República Jordi Vives ha reclamat aquest dijous al president de la Generalitat la proclamació de la república catalana: "No et facis enrere Carles Puigdemont".





En els discursos abans de la manifestació, que ha partit de plaça Universitat passades les 12.30 hores i que preveu finalitzar a plaça Sant Jaume previ pas per Òmnium Cultural, ha demanat defensar el mandat del poble l'1-O i proclamar la república.





El portaveu Jordi Vives ho ha dit quan començaven a circular informacions que apuntaven la dissolució del Parlament i convocatòria d'eleccions per a desembre per mandat de Puigdemont.





Ha demanat l'alliberament dels presidents de l'ANC i Òmnium, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, assenyalant que cada pas que dóna ho fan amb el seu "calma i determinació".









La portaveu d'Universitats per la República Marta Rosique ha assegurat que els estudiants no estan cansats de mobilitzar-se, i ha retret "el diàleg del 155" del Govern central.





Altres col·lectius estudiantils i juvenils han pres la paraula reclamant que es respectés l'educació catalana, la immersió lingüística i contra "qualsevol imposició" de l'Estat.