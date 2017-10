El Constitucional rebutja els recursos de PDeCAT i ERC contra el 155

El Tribunal Constitucional ha admès el recurs d'empara formulat formulat per un grup de senadors d'ERC i del PDeCat contra la decisió del Govern d'activar l'article 155 de la Constitució davant del desafiament independentista





L'Alt Tribunal entén que en aquest cas hi ha una "manifesta inexistència de violació d'un dret fonamental tutelable en empara".





Aquest recurs havia estat presentat contra els acords amb els que la Mesa del Senat va iniciar la tramitació del requeriment del Govern per a l'aprovació de les mesures que preveu l'article 155.





El recurs -remitido ahir a la tarda al Tribunal per via telemàtica- es dirigia, en concret, contra els acords de la Taula de la cambra alta de data 21 i 24 d'octubre de 2017.





Amb el primer d'ells, la Mesa ha admès a tràmit el requeriment de l'Executiu; amb el segon dels acords, va desestimar la sol·licitud de reconsideració formulada pels Grups parlamentaris de Units Podem-A Comú Podem-A Marea, PDeCat-CDC i AHI / CC-PNC.





Els recurrents sol·licitaven la nul·litat dels dits acords perquè, segons ell, vulneren el dret dels senadors a exercir els càrrecs en condicions d'igualtat, sense pertorbacions il·legítimes, amb els requisits assenyalats en les lleis, tal com estableix l'article 23.2 de la Constitució -que regula el dret a la participació política-. A més, demanaven al tribunal la immediata suspensió cautelar la tramitació del requeriment del Govern.





RECURS "PREMATUR" D'UN ADVOCAT CATALÀ





També aquest dimecres el TC va rebre un segon recurs d'empara presentat per un advocat de Barcelona, Oriol Casals i dirigit, en aquest cas, contra l'acord que el Consell de Ministres de dissabte passat que va acordar iniciar el procediment de l'article 155.





El recurrent sostenia igualment que l'acord impugnat vulnerava l'article 23.2 de la Constitució i l'article 25 del Tractat Internacional de Drets Civils i Polítics i sol·licitava la nul·litat de l'acord i la seva suspensió cautelar. En una segona providència dictada avui, el Tribunal ha decidit no admetre a tràmit aquest recurs per entendre que és prematur.





Així, li recorda les mesures contingudes en l'acord impugnat no han estat encara aprovades, ja que correspon al Senat no només l'autorització per aplicar-les sinó també determinar el seu "abast, condicions i termes".





De tot ells es conclou que "en el moment actual, l'acord impugnat no pot ser objecte d'un judici de constitucionalitat, ja que resulta prematur





D'altra banda, la Sala del Contenciós del Tribunal Suprem té aquest dijous sobre la taula, i pot resoldre en les pròximes hores sengles recursos presentats per la Generalitat de Catalunya i pels membres d'aquest Govern de forma particular té com a finalitat aconseguir la nul·litat de les decisions del Govern de Mariano Rajoy.