Fiscalia en contra de deixar en llibertat els presidents de ANC i Òmnium

La Fiscalia de l'Audiència Nacional ha presentat un escrit oposant-se a la posada en llibertat dels

presidents de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, respectivament.





Les defenses de Sànchez i Cuixart han recorregut per segona vegada l'ordre de detenció provisional dictat per la jutgessa Carmen Lamela, que dirigeix la investigació de la denúncia per sedició presentada pel Ministeri Públic.





A més dels líders de les entitats sobiranistes, també estan sent investigats, a el més gran dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, i la intendent Teresa Laplana.





El primer recurs presentat per Sànchez i Cuixart va ser rebutjat per la magistrada, en considerar que tots dos tenien un "paper essencial" dins d'una "estratègia complexa" dirigida a posar en marxa el full de ruta cap a la independència de Catalunya.





Les defenses dels coneguts com 'els Jordis' han recorregut davant la Sala Penal de l'Audiència Nacional perquè no consideren que hi hagi base per aplicar una mesura com la presó provisional.





Però la Fiscalia no comparteix el criteri dels imputats i demana que continuïn a la presó com a mesura cautelar.