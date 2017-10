El PP planteja suspendre el 155 si hi ha eleccions

El Partit Popular pot suspendre l'aplicació de l'article 155, és a dir, acceptar l'esmena presentada pel PSOE, si el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, anuncia convocatòria d'eleccions anticipades a Catalunya.





Els socialistes van anunciar aquest matí la intenció de plantejar aquesta esmena per deixar en suspens la tramitació de l'article 155 de la Constitució, de manera que l'acord adoptat dissabte passat pel Consell de Ministres seria aprovat però s'incorporaria una disposició addicional segons la qual la aplicació -que ja correspon al Govern-, quedaria en suspens, sempre que es convoquin comicis autonòmiques que suposarien la volta a la legalitat.





El PP i el Govern volen veure com es concreta aquesta esmena i que condicions requereix per a la suspensió, ja que han expressat que una simple convocatòria d'eleccions no fos suficient, sinó que hauria d'admetre que només una convocatòria que suposi la volta a la legalitat pogués suspendre l'execució.