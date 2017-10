DIRECTE | Puigdemont tampoc intervé en el ple del Parlament

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, finalment no prendrà la paraula en el ple del Parlament després d'haver explicat des del Palau de la Generalitat que no convocaria eleccions anticipades al no haver obtingut garanties per part de l'Executiu central de parar l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.





DECLARAR LA INDEPENDÈNCIA





Lluís Corominas, diputat de JxSí, ha proposat en la seva intervenció en la càmera catalana, declar la independència en el ple del divendres per "continuar amb el mandat del poble de Catalunya" del referèndum de l'1-O-.





NEGOCIAR EN ELS DESPATXOS





Per la seva banda, Anna Gabriel, en representació de la CUP, ha rebutjat que Puigdemont negociï en els despatxos els dos milions de vots resultants de la votació del passat 1 d'octubre.

"PRESIDENT, POSI LES URNES"





La líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, ha acusat a Puigdemont de "haver promès l'Arcàdia feliç" als catalans, que ha "quedat en res".





"Vostè s'ha carregat l'autonomia de Catalunya", ha expressat Acostades i ha defensat que, vulgui o no el president català que "les urnes van a arribar" per molta "por" que donin als sobiranistes.





La líder de Ciutadans a Catalunya ha demanat a Puigdemont que "posi les urnes", ja que si no exijirán urnes amb ganarantías.





"Anem a sortir d'aquesta", ha expressat Arrimadas "malgrat vostès" -dirigint-se als independentistes-, ha conclòs.





DESASTRE DE LEGILATURA





Per la seva banda, el primer secretari dels socialistes catalans, Miquel Iceta, ha demanat a Carles Puigdemont que convoqui elecciones per a que els catalans pugin decidir el seu futur.





“Estem a punt de caure al precipici per no saber si han declarat o no la independència", ha dit el socialista.





"Aquesta legislatura ha estat un desastre", ha atribuït Iceta a Puigdemont.