Pablo Carbonell compara la situació a Catalunya amb l'Apartheid

El músic, humorista i actor Pablo Carbonell ha acusat els dirigents de Catalunya d'haver "col·lapsat" la societat catalana i provocat la divisió interna per motius de "odi".





"Ho van fer els afrikaneers quan ivnadieron Sud-àfrica, van dividir a la població amb el 'Apartheid', no només entre blancs i negres sinó entre zulus i xhosas. La separació per odi és una cosa que cap polític que es digui a si mateix polític hauria d'haver fet ", ha criticat en una entrevista per Europa Press.





En ser preguntat per la crisi política a Catalunya, Carbonell ha aclarit que ell s'ha posat "del costat dels feixistes, com Eduardo Mendoza i Joan Manuel Serrat".





Es mostra convençut que la pressió secessionista és "un acte de maldat, d'absoluta crueltat" per part dels seus dirigents perquè "cap polític amb dos dits de front pot col·lapsar la societat en què viu".





"Al final, tindrà conseqüències i les pagaran els que ho han fet. No pagarem tots els deliris d'uns quants", ha conclòs.





Carbonell ha manat a través de Twitter un missatge als estudiants que s'han manifestat aquest dijous: