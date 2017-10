La majoria d'ictus es pot evitar amb prevenció i vida saludable

Prop de 120.000 persones a l'any a Espanya pateixen un ictus.





El 90% dels casos d'ictus es pot evitar amb una adequada prevenció i vida saludable, que passa pel tractament dels factors de risc com hipertensió arterial, diabetis, hipercolesterolèmia, tabaquisme, obesitat, vida sedentària, consum d'alcohol, teràpies hormonals i malalties cardíaques prèvies.





URGÈNCIA MÈDICA





Tenint en compte que per cada minut en el qual una persona pateix detenció o disminució de la circulació de sang al cervell es perden 1,9 milions de neurones i 14 bilions de connexions neuronals, i que una hora suposa un envelliment cerebral de 3, 6 anys i una pèrdua de 120 milions de neurones, l'ictus és sempre una urgència mèdica.





Davant els primers símptomes d'ictus ha de cridar immediatament al 112 i no traslladar al pacient per mitjans propis a l'hospital o al centre de salut.





SÍMPTOMES DE L'ICTUS





Els símptomes de l'ictus generalment es produeixen de forma brusca i inesperada i, encara que la seva tipologia depèn de l'àrea del cervell que es vegi afectada.





Els més comuns són l'alteració brusca en el llenguatge, amb dificultats per parlar o entendre; i la pèrdua brusca de força o sensibilitat en una part del cos, que generalment afecta una meitat del cos i es manifesta sobretot a la cara ia les extremitats.





També cal prestar atenció a l'alteració brusca de la visió, com pèrdua de visió per un ull, visió doble o incapacitat per apreciar objectes en algun lloc del nostre camp visual; la pèrdua brusca de coordinació o equilibri i el mal de cap molt intens i diferent a altres mals de cap habituals.





"La gran majoria dels pacients que pateixen un ictus solen presentar una combinació de diversos d'aquests símptomes. No obstant això, amb només experimentar un d'ells, ja és motiu d'urgència", assenyala afegeix la doctora Alonso de Leciñana.





EVITAR AMB PREVENCIÓ





"Generar l'hàbit de control de la tensió arterial, el pes, de la cintura abdominal i dur a terme un estil de vida sa, que passa per l'abandonament del tabac i el consum moderat d'alcohol, reduir pes, fer exercici i reduir la sal en els menjars, serien els principals consells ", afirma de Leciñana.





120.000 PERSONES A L'ANY





Cada any gairebé 120.000 persones pateixen un ictus a Espanya, dels quals un 50 per cent queden amb seqüeles discapacitants o moren i, tot i que, en els últims 20 anys, la mortalitat i discapacitat per ha disminuït, s'espera que en els propers 25 anys seva incidència s'incrementarà un 27 per cent, segons dades de la Societat Espanyola de Neurologia (SEN).





Segons la societat mèdica, l'ictus és la segona causa de mort a Espanya, a primera en el cas de les dones, i també la primera causa de discapacitat adquirida en l'adult, a més actualment més de 330.000 espanyols presenten alguna limitació en la seva capacitat funcional .





"Un ictus és un trastorn brusc en la circulació sanguínia del cervell que pot ser produït per oclusió arterial (el 85% dels casos) o per hemorràgia (el 15%)", explica la doctora María Alonso de Leciñana, coordinadora del Grup de estudi de Malalties Cerebrovasculars de la Societat Espanyola de Neurologia.





"Identificar els símptomes per acudir com més aviat millor a l'hospital, pot ajudar a millorar significativament el pronòstic d'aquesta malaltia", afegeix.





L'edat és un altre factor de risc, ja que la incidència de l'ictus augmenta considerablement a partir dels 60-65 anys: un 5% dels majors de 65 anys del nostre país han tingut un ictus. No obstant això, l'ictus, pot aparèixer a qualsevol edat: un 0,5% de tots els ictus es produeixen en persones menors de 20 anys.





En les últimes dues dècades un 25% el nombre de casos d'ictus entre les persones de 20 a 64 anys.





Les comunitats que registren més casos a l'any són Andalusia, amb 21.000, seguida per Catalunya amb 18.500, Madrid i València amb 11.500 ia més distància Galícia amb 7.000 casos anuals.