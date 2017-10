Rajoy defensarà el 155 al Senat

El debat s'iniciarà amb la intervenció de Rajoy.





El president del Govern, Mariano Rajoy, va al Ple del Senat que donarà autorització a l'executiu per aplicar a Catalunya les mesures a l'empara de l'article 155 de la Constitució.





Entre aquestes, s'inclou la destitució del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i dels seus consellers, la retallada de les funcions del Parlament, i la convocatòria d'eleccions en un termini màxim de sis mesos.





Aquest dijous a la tarda va ser la vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, la qual va acudir al Senat per assegurar que les mesures del 155 responen a la "necessitat política del moment" i es prenen amb "proporcionalitat".





A més, Saénz de Santamaría ha recriminat a Puigdemont que no hagi acudit a la cambra alta, tot i que se li han donat "facilitats", de la mateixa manera que tampoc va respondre al requeriment del Govern, "deixant passar totes les oportunitats".





INTERVENCIÓ DE RAJOY





El debat s'obrirà amb la intervenció de Rajoy, al qual seguirà un torn a favor de 40 minuts i un altre en contra de la mateixa durada.





A posteriori, es podran defensar els vots particulars, tot i que el termini per presentar aquest tipus d'esmenes s'ha aplicat fins a mitja hora abans que es voti.





Després intervindran els grups parlamentaris, es votaran els vots particulars i el dictamen. El debat durarà diverses hores i pot concloure amb la intervenció del nou del Govern. "Passarem de les cinc hores segur", ha dit el vicepresident primer del Senat, Pedro Sanz.

TERMINI AMPLIAT





Fins mitja hora abans que voti al Senat, populars i socialistes han pactat ampliar el termini per enmedar el decret de mesures del Govern per intervenir l'autonomia catalana a l'empara de l'article 155 de la Constitució.





Aquesta decisió es va prendre a última hora d'dijous, enmig de les negociacions que encara mantenen les dues forces polítiques per modificar el decret amb les mesures del 155.





FRE A L'155





El PP ha acceptat una proposta del PSOE per a una aplicació gradual de les mesures, que pugui modular en funció de l'evolució dels esdeveniments a Catalunya i quan la situació així ho aconselli.





Però els socialistes volen també incloure un fre explícit a l'entrada en vigor de les mesures, si el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, convoca abans eleccions autonòmiques sense que s'hagi produït una declaració d'independència.





El PP preparava dijous una redacció alternativa per incloure la condició que la Generalitat renunciï a la declaració d'independència. Els socialistes no avancen si estarien disposats a acceptar aquesta proposta del PP ja que fins a última hora d'aquest dijous no havien rebut el text dels populars.





Els dos partits també negocien una altra proposta dels socialistes que impediria l'Executiu de Mariano Rajoy prendre el control dels mitjans de comunicació públics catalans. Segons l'opinió del PSOE, aquest control el ha d'exercir el Parlament, no el Govern.





"PROCÉS CONSTITUENT"





El Parlament de Catalunya celebra un ple al migdia un ple en què es decidirà si es declara la independència.





En el celebrat dijous a la tarda, el president de JxSí, Lluís Corominas ha propuestoque que la Cambra catalana rebutgi l'aplicació de l'article 155 per ser "una agressió sense precedents al poble de Catalunya a través de les seves institucions".





Corominas ha afegit que volen que aquesta resposta al 155 inclogui "complir el mandat l'1 d'octubre concretant els seus efectes i iniciant un procés constituent" per a Catalunya.





El exconvergente anticipa així el contingut que el seu grup parlamentari vol incloure en les propostes de resolució que els grups hauran de registrar aquest divendres amb un temps límit de fins a les 10.30 hores i que es debatran i votaran a partir de les 12 hores, quan es reprengui el ple.