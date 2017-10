Banc Sabadell guanya 653, 8 milions d'euros fins al setembre, un 1,1% més

Banc Sabadell guanya 653 milions fins al setembre









Banc Sabadell ha registrat un benefici de 653,8 milions d'euros entre gener i setembre, fet que suposa un 1,1% més respecte als 646,9 milions obtinguts en el mateix període de l'any passat, un increment que arriba al 4, 2% si es té en compte la variació a tipus constant.





Segons ha informat aquest divendres l'entitat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), aquests resultats s'han aconseguit gràcies al "sòlid creixement" del 5,2% dels ingressos del negoci bancari del grup (marge d'interessos i comissions netes ) en termes comparables -excloent Sabadell United Bank, Mediterrani Vida i el 'mortgage enhancement de TSB--.





El banc presidit per Josep Oliu --que aquest divendres presenta per primera vegada els seus resultats a Madrid després de la seva trasllat de seu social de Barcelona a Alacant - ha afegit que aquest ritme el situa en línia per aconseguir el seu objectiu de benefici anual de 800 milions d'euros.





El marge d'interessos trimestral arriba als 940,9 milions d'euros, un 2,4% més que el trimestre anterior i un 5% interanual, i l'acumulat entre gener i setembre se situa en 2.877,8 milions, un 0,5% menys respecte als 2.890,9 del mateix període de 2016.





Pel que fa al nivell de solvència, Banc Sabadell ha assolit una ràtio CET 1 phase-in del 13,2% enfront del 12,1% de fa un any i la ràtio CET 1 fully loaded se situa en el 13% proforma (+30 punts bàsics després de la venda de HI Partners i la participació en IberiaBank).





D'aquesta manera, el consell d'administració de Banc Sabadell ha aprovat el repartiment d'un dividend a compte de 0,02 euros per acció.





DOTACIONS I ACTIUS PROBLEMÀTICS





Les dotacions a insolvències i altres deterioraments ascendeixen a 1.967,8 milions, enfront dels 1.113,5 del mateix període de l'any passat, un 76,7% més, i l'entitat ha assenyalat que ha destinat a dotacions extraordinàries els beneficis extraordinaris per operacions financeres i les plusvàlues de les transaccions de Sabadell United Bank i reassegurança de BanSabadell Vida.





La ràtio de cobertura d'actius problemàtics arriba el 52,8% (51,5% excloent clàusules sòl), després d'un "intens ritme" en el pla d'evacuació d'actius problemàtics, que en els últims 12 mesos ascendeix a 2.316 milions d'euros .