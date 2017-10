CaixaBank, premiada com a millor banca privada d'Europa en servei al client per 'The Banker'

CaixaBank, reconeguda a nivell mundial









CaixaBank ha estat reconeguda per la revista britànica 'The Banker' com a millor Banca Privada d'Europa a Servei al Client 2017, segons ha informat aquest divendres el banc que presideix Jordi Gual.





En un comunicat, l'entitat financera destaca que la distinció --concedida per un jurat internacional format per 16 ejecutivos-- es basa en la qualitat del servei prestat, l'alt nivell de l'assessorament personalitzat i l'aplicació de la innovació en el model de negoci en benefici de l'atenció a l'usuari.





Per a Gual, aquest guardó suposa un reconeixement que reafirma un model de gestió inspirat en els valors de l'entitat: qualitat, confiança i compromís social.





"Aplicats a la banca privada, això es reflecteix en una metodologia d'assessorament rigorosa i totalment personalitzada, que desenvolupa un equip humà de gestors altament qualificats", ha afegit.





Per la seva banda, el conseller delegat del banc, Gonzalo Gortázar, ha emfatitzat la importància de la innovació, ja que la tecnologia contribueix a reforçar la comunicació entre gestors i clients, aspecte clau segons destaca per facilitar la personalització del procés d'assessorament.





CaixaBank Banca Privada és una de les principals entitats del sector a Espanya, amb 55.000 milions d'euros en actius sota gestió i més de 57.500 clients, amb una oferta de productes i serveis orientada a clients amb més de 500.000 euros de patrimoni.





Durant els últims tres anys, el volum d'actius gestionats específicament en aquest segment s'ha incrementat un 18,10%.