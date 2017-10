El Ple del Parlament contínua aquest divendres per donar resposta a la posada en marxa de l'article 155 de la Constitució i està previst que JxSí i la CUP impulsen la Declaració Unilateral d'Independència (DUI).





JxSí i la CUP han registrat en el Parlament una proposta de resolució perquè la cambra aprovi "instar el Govern a dictar totes les resolucions necessàries per al desenvolupament de la Llei de Transitorietat Jurídica i fundacional de la República".





El document recull la declaració d'independència que els diputats de JxSí i la CUP van signar el 10 d'octubre en una sala del Parlament, una declaració que mai va entrar en vigor perquè el president català, Carles Puigdemont, la va deixar en suspens.





El document no proclama la independència, sinó que insta el Govern que ho faci sense precisar com ha de fer-ho, i també reclama a l'Executiu català "declarar l'inici i obertura del procés constituent".

















Després de conèixer la proposta dels sobiranistes, el líder del PSC, Miquel Iceta, ha anunciat que el seu grup abandona l'hemicicle.









SIQUEESPOT





El grup de SíQueEsPot en el Parlament ha registrat una proposta de resolució en la qual insta la Cambra a obrir un procés constituent català que inclou la celebració d'un referèndum "amb totes les garanties" establertes en el Codi de Bones Pràctiques de la Comissió de Venècia i d'acord amb l'Estat.





En la proposta demanen que aquest referèndum "s'articuli a partir de l'aplicació de l'article 92.1 de la Constitució": bé a partir de la seva aplicació directa o a través de la reforma de la Llei Orgànica de Referèndums.





En aquesta consulta es pretén preguntar als catalans sobre "quin és la forma d'Estat al fet que aspiren com a part del procés constituent" i, en el preàmbul de la seva proposta, aposten per una estructura d'Estat confederal que expressi la realitat plurinacional d'Espanya.





Destaquen la importància del reconeixement internacional del procés constituent que proposen, per la qual cosa subratllen la necessitat de dotar-ho d'una "forta legitimitat interna".





VOT SECRET





JxSí ha demanat aquest divendres una pròrroga de 15 minuts del termini per presentar propostes de resolució per al ple específic sobre el 155: el termini per presentar-les era a les 10.30 i s'ha deixat, per ara, a les 10.45.





El grup parlamentari està reunit en una de les sales de comissió del Parlament, abordant els detalls del ple, que està previst que es reprengui a partir de les 12 hores si no hi ha imprevistos que ho retardin.





Un dels punts clau de la jornada és precisament el contingut de la proposta de resolució que presentin JxSí i la CUP, ja que es plantegen reactivar la declaració d'independència.





VOT SECRET





El líder del PP català, Xavier García Albiol, ha anunciat que demanarà que hi hagi vot secret si JxSí i la CUP porten algun tipus d'iniciativa independentista al ple perquè creu que hi ha divisió en el si del PDeCAT i que diversos diputats impedirien que la votació prosperi .





El vot secret està regulat pels articles 97 i 99 del reglament del Parlament i ha de ser sol·licitat per un mínim de dos grups i aprovat pel ple.





Albiol no pot fer-ho en solitari i ha de tenir el suport de com a mínim un altre grup, si bé la decisió definitiva perquè el vot sigui secret és del ple, en què JxSí i la CUP tenen majoria.