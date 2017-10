El PSOE exigeix ​​"mesura" a Rajoy en l'aplicació de les mesures del 155

Ander Gil a la intervenció en el Ple del Senat sobre el 155









El PSOE ha exigit aquest divendres al president del Govern central, Mariano Rajoy, que apliqui amb "mesura, eficàcia i intel·ligència" les mesures d'intervenció de l'autonomia catalana que el Senat es disposa a autoritzar aquest divendres a l'empara de l'article 155 de la Constitució, mai usat abans.





Al Ple de la Cambra Alta que debat les mesures, el portaveu socialista, Ander Gil, ha recordat que la finalitat d'aquestes mesures és que les autoritats de la Generalitat "respectin les obligacions constitucionals i legals" a què tots estan subjectes en un estat de Dret.





Per això, Gil ha fet una última crida a Rajoy perquè accepti l'esmena que proposen els socialistes per incloure en el paquet de mesures una menció explícita a que l'entrada en vigor de les actuacions previstes pel Govern se suspendrà si abans Puigdemont convoca eleccions autonòmiques en el marc de la llei.





"No perd res" per deixar una porta oberta a la "esperança", ha assenyalat a Rajoy, tot i que PP i PSOE han aparcat les negociacions sobre aquesta esmena perquè no tenen indicis que Puigdemont es disposi a convocar aquests comicis.





POSSIBLE ACORD PER NO INTERVENIR TV3





Gil sí que s'ha mostrat més optimista respecte a la possibilitat que el PP accepte una altra esmena per eliminar la possibilitat que el Govern de Rajoy intervingui dels mitjans de comunicació públics catalans (TV3 i Catalunya Ràdio).





El PP sí que ha accedit a incorporar en el decret de mesures la petició del PSOE que el 155 s'apliqui de manera gradual, modulándolo en funció de les circumstàncies, i de manera "proporcionada i responsable". Els socialistes, ha avisat Gil Rajoy, vigilaran durant el període en què s'apliquin les mesures que així sigui.





El senador ha volgut deixar clar que el suport del PSOE a les mesures del 155 respon al fet que aquest partit "ha estat, està i estarà sempre amb la Constitució", la norma que ha permès desenvolupar els estatuts d'autonomia, descentralitzar competències, construir el estat de benestar, garantir la igualtat legal i tenir parlaments autonòmics.





I tot i que ha defensat la necessitat de reformar la Carta Magna perquè segueixi garantint la "cohesió territorial", ha posat en valor que el text de 1978 ha permès "el major període de pau i prosperitat de tota la història d'Espanya".