Els lletrats del Parlament han alertat la presidenta de la Cambra, Carme Forcadell, i la resta de membres de la Taula que no es pot admetre a tràmit ni votar al ple la proposta de JxSí i la CUP que insta el Govern a desplegar tota la Llei de transitorietat jurídica i fundacional de la república catalana.





L'informe el signen el secretari general del Parlament, Xavier Muro, i el lletrat Major, Antoni Bayona, que també alerten als membres de la Mesa que s'enfronten a responsabilitats penals si no paralitzen la iniciativa.





"No poden ser admeses a tràmit per la Mesa les propostes ni cap text transaccional abans o durant el ple", alerten, i recorden les diferents sentències i interlocutòries del Tribunal Constitucional (TC).

















Aquesta és la proposta que insta el Govern a desplegar la Llei d'Transitorietat:









ADVERTIMENT DESPRÉS D'ADVERTIMENT





Els lletrats recorden que ja han alertat amb anterioritat i en diverses ocasions tant a Forcadell com a la resta de membres de la Taula de la seva deure impedir o paralitzar qualsevol iniciativa inconstitucional, a risc que puguin ser perseguits per un delicte penal.





"Una eventual aprovació en el ple d'una declaració d'independència, acte o resolució materialment equivalent [...] s'ha de considerar afectada pel deure complir les resolucions del TC", apunten Muro i Baiona.





RELACIÓ DIRECTA AMB LA SUSPENSIÓ DEL TC





També se centren en les propostes de resolució que aquest divendres han registrat JxSí i la CUP i diuen que, després d'analitzar-les, ha constatat que "tenen una relació i connexió directa" amb les interlocutòries i sentències del TC.





Per això, afegeixen, no es poden admetre a tràmit en cap cas i tampoc portar-se al ple perquè es votin, alguna cosa previst per al migdia d'aquest divendres.